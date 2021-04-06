2021 tekerlekli küçük ev fiyatları ne kadar?

Avrupa ülkeleri ve ABD’ de moda haline gelmiş küçük evler artık ülkemizde de yapılmakta. Dünya üzerinden gerçekleşen 2008 kriziyle insanlar daha küçük evler seçerek bütçelerini toparlamaya çalışmışlardır. Asıl adı tiny house evlerdir. Ve bu evler oldukça ilgi görmektedir. Sunun yanı sıra Küçük bir evde yaşam haricinde bir sosyal hareketlenme olduğu bilinen akım, minimalizm ve özgür yaşam felsefesiyle bir araya geliyor.

Tiny house, Türkçe'de 'Küçük ev akımı' ve 'Mikro evler' olarak biliniyor. Bu evlerde yine kişinin maddi durumu ve zevkine göre şekillenmektedir. Bu evlerin en büyük özelliklerinden birisi tabiki de küçük olması değil tekerlekleri sayesinde taşınabilir olmasıdır. Bu açıdan insanlar sık sık yer değiştirip yaşamın tadını doyasıya çıkarıyor.

Bu evlerde fırsattan yararlanmak ve tasarruf edinebilmek için oturma alanı, yatak odası, mutfak ve banyo gibi ana odalar, alandan daha küçük bir dizaynla tasarlanmıştır. Evleri kullananların çoğuysa şehir ortamında değil daha çok doğanın içinde kullanıyor.

Tiny house yapımı

Tiny house evleri çok kısa bir sürede inşaa edilmektedir. Yapılacak yerin bulunmasından sonda hemen boyutları ölçülüp monte edilmeye başlanabilir. Yalnız belli bir ağırlık şartı bulunmaktadır. Bu sebepler bu küçük evler için ağırlık yapmayacak daha hafif malzemeler kullanılıyor. Çevre dost niteliğinde yapılan bu evler sayesinde daha sağlıklı bir yaşam bırakabilirsiniz.

Tekerlekli küçük ev fiyatları 2021

Küçük evlerin inşaat maliyeti, inşaat ruhsatı, zemin etüdü, vergiler ve resmi harç bedelleri gibi harcamalardan kaçınmak isteyenler için uygun olduğu biliniyor.

Tekerlekli küçük ev fiyatları 2021 şu şekilde hesaplanıyor:

Nakliye + işçilik + kar+ devlet alacağı

Bu evleri ister yaptırmak isteyin kendi isteğinize göre ister direk almak isteyin her ikisi de emlakçılarda mevcut bulunmaktadır. Tiny house satılık fiyatları 128 bin 750 TL ile 380 bin TL aralığında değişmektedir.

Tiny House'un avantajları nelerdir?

-Daha az bir malzeme ile ortaya bir ev çıkarıyorsunuz.

-Fiyatları normal evlere göre daha ideal

-Sadece ihtiyacınız kadarı alabileceğiniz bu evler sayesinde fazlalıkta kaçınmış oluyorsunuz.

-Mobil Tiny House her istediğiniz yere gidip rahatlıkla keyif yapabilirsiniz. Bavul yerine evleriniz oluyor.

-Kalabalıktan uzaklaşmış daha çok doğayla iç içe oluşturulmuş bir ortam imkanı sunuyor.

-Tiny House'lar diğer binalara göre depreme daha dayanıklıdır.

Tiny House'un dezavantajları neler?

- Elektirik ve ısınma atık gibi alt yapı gerektiren tesisatları kurmak zordur.

-çok eşya sahibi olan kişilere göre değil.

-Eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden, doğanın içindeyken uzakta kalınabilir. Çok tenha bir alanda yalnızsanız güvenlik sorunu da yaşanabilir.

-Kışın ısıtma sorunu ortaya çıkabilir.