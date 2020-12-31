2021 TEFE TÜFE Ocak ayı kira artışı, zam oranları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın başında geçen ayın enflasyon verilerini yayınlıyor. Faiz oranlarının Aralık ayından itibaren açıklanması beklenilen 12 aylık ortalama dikkate alınacak ve tüketici fiyatı yüzde oranı netleştirilecek. Aynı zamanda TÜİK'ten alınan verilere göre Aralık ayında ana harcama gruplarında fiyat değişiklikleri belirginleşecek. Memurlar ve emekliler maaş artışının netleşmesi için bu günü bekliyor.

TEFE TÜFE Ocak ayı kira artışı nasıl olacak?

Ocak ayında ne kadar kira ödemek zorunda kalacaklarını hesaplamak isteyenler, Aralık'taki enflasyon oranını merakla bekliyorlar. Artırılacak kiraya göre kira hesaplamalarını ve kira artış oranlarını nasıl hesaplayacaklarını incelerler. Yukarıda belirtilen Aralık ayı enflasyon verisinin belirlenmesiyle, TEFE TÜFE büyüme oranı da netleşecektir.

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Aralık 2020'de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da tüketici Fiyat (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endekslerini açıklık getirecek.

Milyonlarca emekli ve memur ile yakından ilgili olan 2021 yılının ilk altı aylık zam artırım oranı, Aralık ayında açıklanan enflasyon verisinin ardından netleşecek. Gözler 13 milyon emekli ve 3 milyon memurla doğrudan ilgili olan memur ve emeklilerin artış oranında. Emekli vatandaşlar ve memurlar, yeni ilk altı ayda ne kadar zam elde edeceklerini bilmek ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor.

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasından birkaç gün önce ekonomistler tahminlerini paylaştılar.

AA Mali Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) %1,02 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 4 Ocak Pazartesi günü açıklanan Aralık ayı enflasyon beklentilerine ilişkin TÜİK anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre ekonomistler Aralık ayında enflasyon beklentilerinin ortalama %1,02'sine sahip. Ekonomistlerin araştırdığı Aralık ayı enflasyonu beklentileri en düşük %0,45'ten en yüksek %1,91'e kadar değişmektedir.

Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentileri ortalamasına (%1,02) göre yıllık enflasyon oranının geçen ay %14,03 olan enflasyon oranının %14,34'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30 artış gösterdi.

Enflasyona göre Aralık kira zammı hesaplama

Konut Kirası: 1.000 Türk Lirası

TÜİK TEFE Aralık 2020 TÜFE kira artış oranı: %14.03 (tahmini değer)

Aralık ayı kira zam miktarı: 140,3 Türk Lirası

Aralık ayında kira zammı dahil artan kira tutarı: 1.140,3 Türk Lirası

Yayınlanan rakamlara göre kiracıların Aralık ayında ödeyecekleri kira 140,3 lira olarak hesaplanmakta olup zamlı toplam kira tutarı 1.140,3 liradır.

Enflasyona göre kira artış oranları nasıl hesaplanır?

Kira artışı, ev sahibi veya işletme sahibinin kullanacağı en yüksek zammı belirler. Maliye Bakanlığı ve Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomik Program (2019-2021) Eylül ayında açıklandı. Bu açıklamaya göre yeni ekonomi paketinde kira artışının tüketici fiyat endeksine göre belirlenmeyeceği, ancak kira artış oranı üst sınırının tüketici fiyat endeksine göre belirleneceği kararlaştırıldı. Artık kira artış oranı tüketici fiyat endeksi üst limit oranı üzerinden hesaplanmakta ve bu şekilde kiracılara bildirilmektedir.