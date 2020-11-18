2021 TCMB, TÜİK, TİSK, Türk İş asgari ücret zam teklifi oranları

Ülkemizde asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaş tarafından uzun zamandır beklenen asgari ücret zammıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Ocak 2021’de asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı intenet üzerinde merak edilenler arasında yer alıyor.

Zam süreci sonunda başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 senesi bütçe görüşmeleri bünyesinde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından bir sunum yapıldı. Buna göre bu sene asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı sonucunda belirleneceğini aktardı.

Asgari ücret 2021 senesinde ne kadar olacak?

Asgari ücrete 397 TL ek zam yapılacak mı?

Her sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücretle alakalı araştırmalar devam ediyor. Asgari ücretin 2021 senesinde ne kadar olacağını Aralık ayında yapılan görüşmeler neticesinde belli olacak. Asgari ücret belirlendiğinde sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Asgari ücretlere ek zam formülüyle ilgili beklentiler de sürüyor. Son olarak uzmanlar tarafından yapılan tahminlere göre, asgari ücretle çalışanların her ay ödedikleri 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara yansıtılmaya başlanması bekleniyor.

2020 Asgari ücret ve AGİ

2002 senesinde asgari ücrete önceki seneye göre yüzde 15,03 oranında zam yapılmıştır. Brüt asgari ücret 2.943 TL ve net asgari ücret ise 2.324 TL olarak belirlenmiştir.

AGİ ise aşağıdaki şekilde olmuştur.