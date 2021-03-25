2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada çiftçilere bekledikleri müjdeyi vererek, ilkbahar döneminde mazot ve gübre ödemelerinin yapılacağını ifade etmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise tarımsal destek ödemeleri kapsamında toplam 362 milyon liralık desteğin hesaplara yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konu ile ilgili yaptığı açıklamada, mazot ve gübre desteklerinin yarından itibaren 81 ilde ödenmeye başlayacağını duyurdu. Türkiye’deki toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçiye, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapılacağını belirtirken, üreticilere yapılan desteğin de devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda üreticilere;

Hayvan gen kaynakları için 3 bin 687 yetiştiriciye 51 milyon 191 bin 248 lira,

Hayvan hastalıkları tazminatı için 619 yetiştiriciye 12 milyon 15 bin 223 lira,

Sertifikalı tohum üretim desteği için 11 firmaya 2 milyon 470 bin 818 lira,

Sertifikalı fidan üretim desteği için 73 üreticiye 3 milyon 706 bin 106 lira,

Çay budama masrafı için 4 milyon 586 bin 293 lira ve toplamda 361 milyon 623 bin 697 liralık destek ödemesi yapılacağı bildirildi.

Çiftçi destek ödemeleri nasıl sorgulanır?

Çiftçi desteği alacak olan çiftçilerin öncelikle çiftçi kayıt sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. kayıtlı olan vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle destek ödemelerini sorgulayabilirler.