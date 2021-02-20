2021 Şubat Esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği ne zaman yatacak?

Esnaf gelir kaybı ve kira desteği ödemesi başvuru süreci 11 Ocak Pazartesi günü sona eriyor. Ticaret Bakanlığı, 1000 lira gelir kaybı desteği ve 500-750 lira kira desteği sağlayacak, e-devlet üzerinden başvuruları kabul edilecek. Bu başvurular tamamlandıktan sonra dikkatler değerlendirme sonuçlarına çevrilmekte. Esnaf hibe ve kira desteği ne zaman sağlanacak? İşte konuyla ilgili bazı bilgiler…

Esnaf gelir ve kira desteği ne zaman verilecek?

Esnaflara ödenen gelir kaybı desteği ve kira ödeneklerindeki son gelişmeler takip edilmeye başlandı. Daha önce e-devlet aracılığıyla başvuran vatandaşlar, 20 Ocak'ta gelir kaybı yardımı aldı. Kira yardımı da 27 Ocak'ta Ticaret Bakanlığı tarafından yatırıldı. Bu ayın ödemesi resmi olarak açıklanmadı. Öte yandan 1.000 Türk Lirası gelir kaybı desteği ve 500-750 Türk Lirası kira desteği sağlayacak olan Ticaret Bakanlığı, e-devlet üzerinden başvuruları kabul etmeye devam edecek.

Gelir kaybı ve kira desteği tutarları

Gelir kaybı yardımı ayda 1.000 lira olarak belirlenmesine rağmen, 3 ay içinde toplam 3.000 lira alınacak.

Gelir kaybı desteğinin yanı sıra, ana iş yeri kira ise toplam 1500 lira, büyükşehirlerde aylık 750 lira, üç ay içinde toplamda 2.250 lira sağlanacak. Diğer yerlerde ayda 500 lira.

İşyeri kirası, kira destek tutarının altında ise, kira desteği işyeri kira tutarı üzerinden verilecektir.

Koşullar karşılanırsa hem gelir kaybı hem de kira desteği kullanılabilir.

Destek kapsamında birden fazla işletmeye sahip şirketler, vergi sicil kaydındaki ana faaliyet alanında yalnızca bir kez destek alacaktır. Kira ödemesi gereken birden fazla işyeri varsa sadece 1 işyerine kira desteği verilecektir.

2 milyondan fazla esnaf ve sanatkar başvuru yaptı

Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarları desteklemek için 2 milyondan fazla başvuru alındığını söyledi.

Ayrıca Pekcan, Covid-19'dan etkilenen firmalara destek verdiklerinin ifade etti. Geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirlere "gelir desteği" ve "kira desteği" verildiğini açıkladı:

Gelir kaybı desteği başvuruları devam ediyor

"Söz konusu desteklere yönelik talepleri ve başvuruları 30 Aralık 2020 itibarıyla almaya başladık. Burada en çok etkilenen 133 iş kolunu tespit ettik, intenet sitemizde yayımladık. Bunlarla ilgili faal olan ticari işletmelerde basit usulde vergiye tabi olanlardan, esnaf ve sanatkarlardan, vergi muafiyeti olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden esnaf ve sanatkarlarımızdan kimlerin yararlanabileceklerini ilan ettik. 11 Ocak Pazartesi akşamına kadar başvuru sürecini uzatmıştık, gerekirse yine uzatırız. Şu ana kadar 2 milyonun üzerinde başvuru var. Gelir kaybı desteğine 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğine 754 bin civarında müracaat eden esnafımız var. Devletimiz her zaman olduğu gibi bu zor günlerde ticaret erbabımızın yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira desteği başvurusu hakkında geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Pekcan yaptığı açıklamada, gelir kaybı ve kira yardımları için başvuruda bulunamayan esnafların 31 Mart 2021'e kadar başvuru yapabileceklerini belirtti.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şu şekilde:

Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.

Esnaf destek başvurusu ne zaman yapılacak ve ödemeler ne zaman yatacak

Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun.

Başvuru şartları neler?

Büyükşehirlerde kira ödeneği 750 lira, diğer illerde kira ödeneği 3 ay süreyle ayda 500 liradır.

İşyeri kira desteğinin kira desteğinden daha düşük olması durumunda işyeri kira desteği kadar kira desteği sağlanacaktır.

Koşullar karşılanırsa hem gelir kaybı hem de kira desteği kullanılabilir.

Destek kapsamında birden fazla işletmeye sahip şirketler, vergi sicil kaydındaki ana faaliyet alanında yalnızca bir kez destek alacaktır. Kira ödemesi gereken birden fazla işyeri varsa sadece 1 işyerine kira desteği verilecektir.