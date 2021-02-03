İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

2021 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat 2021 Kira hesaplama örneği

2021 senesi için Şubat ayı kira artış oranları halka TUİK’in yaptığı açıklama ile duyuruldu. Kira zam oranlarının hesaplanma işlemleri ise; 12 ayı kapsayan TÜFE verilerine bakılarak hesaplanmaktadır. Bugün Ocak ayının enflasyon değerleri halk ile paylaşılırken Şubat ayında yaşanacak kira artış oranları da anlaşılacak. 2021 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat 2021 Kira hesaplama örneği nasıl yapılır işte detaylar...

03 Şubat 2021 Çarşamba 17:39
2021 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat 2021 Kira hesaplama örneği
Takip Et:

Şubat ayında yaşanacak kira artışının oranları bugünün enflasyon verilerinin halk ile paylaşılması dahilinde detaya kavuştu. Şubat ayının içerisinde aralarında kira sözleşmesi imzalanmış olan kiracı ve evi kiraya veren bireyler konuyla yakından ilgilenmektedir. Kira artış oranları ise; 12 ayı kapsayan TÜFE verilerine bakılarak hesaplanmaktadır. Ocak ayı, yani geçen ayın 3’ünde; yapılan yeni zam oranlarının verileri kamuoyuna sunulmuştu.

 

2021 senesi için Şubat ayında kiralar ne kadar artacak? Oranlar açıklandı mı?

2021 senesinin Şubat ayı için kira artış oranları açıklığa kavuştu. TÜFE’nin (2003=100) 2021 senesi için Ocak ayına bakıldığında, Aralık ayına göre %1, 68 bir sene önceki aralık ayına göre %1, 68, bir önceki senenin aynı ayına bakıldığında %14, 97 ile 12 ay süre dahilinde ortalamalar baz alındığında %12, 53 artış yaşandı.

 

Ocak ayı için önek ile kira hesabı yapma

Önek konut kirasına: 1 bin Türk lirası,

Kiranın artış oranı: %12, 53 şeklinde,

Şubat ayının kira zammı tutarı: 125 Türk lirası,

Şubat ayı dahilinde yaşanan kira artış oranına dahil zamlı kira tutarı: 1 bin 125 Türk lirası şeklinde olacaktır.

 

Ocak ayında yapılan kira zammı

TÜFE oranları (2003=100) 2020 senesi Aralık ayı, Kasım ayına göre yüzde 1, 25, bir önceki senenin Aralık ayına göre yüzde 14, 60, bir önceki sene aynı aya bakıldığında ise yüzde 14, 60 ve 12 ay kapsamındaki ortalamalar baz alındığında yüzde 12, 28 şeklinde artışa geçti.

 

Kira artışlarının oranı nasıl hesaplanmalı;

Strateji Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019 ila 2021) geçtiğimiz senenin, yani 2020’nin Eylül ayında açıklanmıştır. Yeni Ekonomi Paketi çerçevesinde kira zammı da artık üretici fiyat endeksi kapsamında değerlendirilmeyecek; kira artışlarının değerlendirmesi üst sınır tüketici fiyat endeksiyle (TÜFE) oranlarıyla belirlenecektir.

 

Ancak bahsi geçen bu rakamların ev sahibinin uygulayabileceği en tavan oran olduğundan bahsetmekte fayda var.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 17:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021 Şubat Ayı Kira ArtışıKira ZammıKira Zam OranlarıKira Artışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Bakanlıktan yeni hamle! Marketlerdeki fahiş fiyatlı 1094 ürün tespit edildi
Bakanlıktan yeni hamle! Marketlerdeki fahiş fiyatlı 1094 ürün tespit edildi
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Elektrikli araçlara Ötv Zammı
Elektrikli araçlara Ötv Zammı
Evini kendi dönüştürene yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV
Evini kendi dönüştürene yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV
Vergi cezaları için flaş uyarı! Borç yapılandırmada son gün yarın
Vergi cezaları için flaş uyarı! Borç yapılandırmada son gün yarın

Popüler Haberler

Açık Öğretim lisesi bitirmek için kaç kredi gerekiyor? 2021
Fox TV haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2021 HES kodu işlemleri
Engelli hakları nelerdir? 2021 Engelli haklarından kimler yararlanabilir
Vakıfbank para transferi işlem ücretleri ne kadar? 2021
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2021
HGS nereden alınır? HGS müşteri hizmetleri telefon numarası ile bakiye sorgulama
A Haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul yaşı ve oynadığı diziler
Üniversitelerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi nasıl olunur? Öğretim görevlisi olma şartları nelerdir?
Sosyal Yardımlaşma para yardımı ne kadardır? Para yardımı alma şartları nelerdir?
Gazali kimdir? Gazali tarihte ne zaman, nerede yaşadı?
Baba Vanga 2020 kehanetlerine göre dünyayı neler bekliyor?
Emekli maaşı ile en uygun kredi hangi bankadan, nasıl alınır?
Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? PA.edu.tr bekçilik mülakat sonuçları
Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
POMEM 2021 Polis alım şartları
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Şubat 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 4 Şubat 2021 Perşembe
EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.