2021 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat 2021 Kira hesaplama örneği

Şubat ayında yaşanacak kira artışının oranları bugünün enflasyon verilerinin halk ile paylaşılması dahilinde detaya kavuştu. Şubat ayının içerisinde aralarında kira sözleşmesi imzalanmış olan kiracı ve evi kiraya veren bireyler konuyla yakından ilgilenmektedir. Kira artış oranları ise; 12 ayı kapsayan TÜFE verilerine bakılarak hesaplanmaktadır. Ocak ayı, yani geçen ayın 3’ünde; yapılan yeni zam oranlarının verileri kamuoyuna sunulmuştu.

2021 senesi için Şubat ayında kiralar ne kadar artacak? Oranlar açıklandı mı?

2021 senesinin Şubat ayı için kira artış oranları açıklığa kavuştu. TÜFE’nin (2003=100) 2021 senesi için Ocak ayına bakıldığında, Aralık ayına göre %1, 68 bir sene önceki aralık ayına göre %1, 68, bir önceki senenin aynı ayına bakıldığında %14, 97 ile 12 ay süre dahilinde ortalamalar baz alındığında %12, 53 artış yaşandı.

Ocak ayı için önek ile kira hesabı yapma

Önek konut kirasına: 1 bin Türk lirası,

Kiranın artış oranı: %12, 53 şeklinde,

Şubat ayının kira zammı tutarı: 125 Türk lirası,

Şubat ayı dahilinde yaşanan kira artış oranına dahil zamlı kira tutarı: 1 bin 125 Türk lirası şeklinde olacaktır.

Ocak ayında yapılan kira zammı

TÜFE oranları (2003=100) 2020 senesi Aralık ayı, Kasım ayına göre yüzde 1, 25, bir önceki senenin Aralık ayına göre yüzde 14, 60, bir önceki sene aynı aya bakıldığında ise yüzde 14, 60 ve 12 ay kapsamındaki ortalamalar baz alındığında yüzde 12, 28 şeklinde artışa geçti.

Kira artışlarının oranı nasıl hesaplanmalı;

Strateji Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019 ila 2021) geçtiğimiz senenin, yani 2020’nin Eylül ayında açıklanmıştır. Yeni Ekonomi Paketi çerçevesinde kira zammı da artık üretici fiyat endeksi kapsamında değerlendirilmeyecek; kira artışlarının değerlendirmesi üst sınır tüketici fiyat endeksiyle (TÜFE) oranlarıyla belirlenecektir.

Ancak bahsi geçen bu rakamların ev sahibinin uygulayabileceği en tavan oran olduğundan bahsetmekte fayda var.