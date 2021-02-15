2021 Şubat ayı bedelli askerlik ve fiyatları

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada bedelli askerlik yapacak olan vatandaşların yerlerinin açıklandığı bildirildi. MSB ASAL’ın açıklamasında, bedelli askerlik yapılacak yerler ile birlikte Ocak, Şubat ve Mart aylarında görev yerlerini alacak olan “Subay, Yedek Astsubay, Erbaş ve Erlerin” sınıflandırılma durumları da belirlendi. Yapılan bu duyurudan itibaren E-devlet intenet sitesinde fazlasıyla yoğunluk olduğu görüldü.

2021 yılı içinde askerlik vazifesini yapmayı dileyen çokça askerlik yükümü olan vatandaş, bedelli askerlik yapabilmek için başvurularını geçtiğimiz Aralık ayında yapmışlardır. Başvurularını yaptıktan sonra heyecanlı bir şekilde askerlik yapacakları yerlerinin ve kurada çıkacak rütbelerinin sonuçlarını bekliyorlardı. Bu heyecanlı beklemenin sonrasında 2021 yılı Şubat ayının celbi ve bedelli askerlik yapılacak yerler belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya uygulaması olan Twitter aracılığı ile açıklama yaptı.

“Ocak/Şubat/Mart 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay, Erbaş/Erler İle 2021 Yılında Bedelli Askerlik ”

T.C Milli Savunma Bakanlığı, resmi twitter hesabından şöyle bir açıklama gerçekleştirdi;statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları E-Devlet ve As.Ş.Bşk.lıklarından açıklanmıştır. Ayrıntılar İçin https://asal.msb.gov.tr

Bedelli askerlik yapılacak yerler ve celp zamanları ne şekilde öğrenilir?

Askerlik yapılacak yerlerin ve celp zamanlarının belirlenmesinden itibaren sorgulama yapılan sitede çok fazla yoğunluk gerçekleşti. Bedelli askerlik yapılacak yerlerin sorgularını yapabilmek için E-devlet sistemi aracılığıyla giriş yapmak yeterli oluyor.

2021 Bedelli Askerlik için verilecek ücret nedir?

Askerlik görevini yapmayı dileyen yüzbinlerce vatandaş bedelli askerliğin gelmesiyle bu görevii belirlenen bir ücret ile yerine getirebiliyordu. Bedelli askerliğin devamlı hale gelmesi ile birlikte ilk etapta 15 Bin TL ile askerlik için başvurular yapıldı.

Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından son yapılan güncellemede 2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde bedelli askerlik ödemesi 15 Bin TL’den 37 Bin 70 Liraya çıkmıştı. Döviz ile askerlik görevini yapacak genç bireyler ise 5563 Euro vererek bedelli askerlik yükümlülüklerini yapmış olacak.

2020 yılında bedelli askerlik yükümlülüğünü yapmayan bireyler, 2021 yılında yapılacak olan bedelli askerlik fiyatını merak ediyordu. Fakat 2021’de bu durumla alakalı bir bilgilendirme gerçekleştirilmedi. Sonraki aylarda beklenen açıklama ile bedelli askerlik ücreti ne kadar olacağı ve ücrette bir yükselme olup olmayacağı açıklanmış olacak.