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2021 Stajyer maaşları ne kadar oldu? 2021 stajyer maaşı tutarları belli oldu

Yeni yıl öncesinde asgari ücrete gelen zamlar sonrasında, stajyerlerin alacakları maaşların ne kadar olacağı merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Yeni belirlenen asgari ücretin stajyer maaşlarına kaç oranında yansıyacağı merak konusu oldu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 19:19
2021 Stajyer maaşları ne kadar oldu? 2021 stajyer maaşı tutarları belli oldu
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Asgari ücretin bugün netlik kazanmasının ardından stajyer maaşları da belli oldu. 2021 yılında stajyerlerin alacağı net maaş miktarı netlik kazanmış durumda. Stajyer olarak istihdam eden ve edecek olan kişiler yeni yıl öncesi gelen zamlar sonrasında alacakarı ücretlerin ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. 

Stajyer maaşları ne kadar? (2021)

01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında belirlenen stajyer ücreti;

  • Stajyer olanlara ödenecek net maaş tutarı net asgari ücretin yüzde 30’u altında olmayacaktır.
  • Bu hesaplamalara göre stajyer parası 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri içerisinde 767,28 Türk Lirası olacaktır.

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 19:19
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Anahtar Kelimeler:
StajyerMaaşı2021Asgari ücret
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