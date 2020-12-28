2021 Stajyer maaşları ne kadar oldu? 2021 stajyer maaşı tutarları belli oldu

Asgari ücretin bugün netlik kazanmasının ardından stajyer maaşları da belli oldu. 2021 yılında stajyerlerin alacağı net maaş miktarı netlik kazanmış durumda. Stajyer olarak istihdam eden ve edecek olan kişiler yeni yıl öncesi gelen zamlar sonrasında alacakarı ücretlerin ne kadar olduğunu merak etmeye başladı.

Stajyer maaşları ne kadar? (2021)

Stajyer olanlara ödenecek net maaş tutarı net asgari ücretin yüzde 30’u altında olmayacaktır.

Bu hesaplamalara göre stajyer parası 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri içerisinde 767,28 Türk Lirası olacaktır.

01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında belirlenen stajyer ücreti;