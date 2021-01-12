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2021 stajyer maaşları ne kadar? Güncellenen 2021 stajyer öğrenci maaşları

Lise veya da üniversite eğitimini tamamlayıp, işe başlayacak öğrencilere zorunlu staj uygulaması yapılıyor. Zorunlu staj ile, öğrencilerin meslekleri ile ilgili gerekli bilgileri öğrenmeleri ve bu bilgileri çalıştıkları yerde uygulayarak pekiştirmeleri amaçlanıyor. Bu süre içinde öğrenciler hem deneyim hem de para kazanmış oluyorlar.

12 Ocak 2021 Salı 11:15
2021 stajyer maaşları ne kadar? Güncellenen 2021 stajyer öğrenci maaşları
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 Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri, mesleklerine adapte olabilmeleri, iş hayatı koşulları ve gerekliliklerini öğrenmeleri için düzenlenen zorunlu stajlar aynı zamanda öğrenciler için para kazanma imkanı da sunuyor.

İşte 2021 yılı stajyer maaş miktarı:

 2021 yılı stajyer maaşları net asgari ücret tutarının %30’u oranında aylık olarak ödenecek. Yani, stajyerler güncel tutar ile her ay 631.19 TL maaş alacaklar. Tabii iş verenler yanlarında çalıştırdıkları stajyerlere bu miktarın üzerinde de ödeme yapabilirler. Stajyerlerin alacakları maaşlar staj yapacakları iş yerinin  göre de değişebiliyor.

 Zorunlu staj uygulaması sayesinde iş verenlerin stajyerleri uzun zaman maaşsız çalıştırarak, stajyerler aracılığı ile haksız kazanç elde etmeleri engelleniyor.

Stajyer SGK primi iş veren tarafından yatırılıyor mu?

  İş verenler zorunlu stajyerlik yapan öğrencilerin sigorta primlerini yatırmıyor. Stajyer sigorta prim ödemesi stajyerin okuduğu okul tarafından yatırılıyor. Ancak bunu rağmen staj yapan öğrencilerin herhangi bir iş kazası geçirmesi durumunda sorumluluk iş verende oluyor. İş verenden kaynaklanan iş kazalarında veya da mesleki hastalıklarda iş veren sorumlu tutuluyor.

Zorunlu olmayan stajlarda stajyer maaş miktarı ne kadar?

 Zorunlu staj kapsamı dışında, okulundan habersiz, zorunlu stajı gerektirecek bölümlerde eğitim görmeyen veya da zorunlu stajın gerekli görülmediği iş yerlerinde staj yapan öğrencilerin maaşları iş veren tarafından karşılanıyor. Böyle durumlarda iş verenler stajyer öğrencilere çok düşük ücretli maaşlar verdikleri gibi, kimileri hiçi maaş vermeyebiliyorda.

Bu şekilde olan staj başvurularını SGK staj olarak kabul etmiyor. Yani başvuru yapan kişiler stajyer olarak sayılmıyor.  Bu gibi durumlarda iş verenin öğrenciyi ücret vermeden veya da asgari ücretin altında bir ücret vererek sigortasız çalıştırması suç olarak kabul ediliyor.

Zorunlu staj hangi firmalarda uygulanmalı?

 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda zorunlu stajın hangi firmalar tarafından uygulanması gerektiği açık olarak belirtiliyor.

 Bu kanuna göre, kadrosunda en az 10 kişi çalışan firmalar çalışan kişi sayısının %5’inden az olmayacak şekilde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında eğitim gören öğrencileri muhakkak stajyer olarak çalıştırmak zorundalar. Öneğin, bünyesinde 20 personelin çalıştığı bir firma en az 1, 40 personelin çalıştığı bir firma ise en az 2 stajyer çalıştırmak zorunda,

 Liselerin dışında, mesleki ve teknik eğitim veren üniversitelerde okuyan öğrencilerin de staj yapmaları kanun gereğince şart koşuluyor. Mesela, hukuk ve mühendislik gibi bölümlerde üniversite eğitimi alan öğrencilerin zorunlu staj yapması şart.

 İş verenler, çalıştıkları sektörde ki ihtiyaçlar doğrultusunda stajyer öğrencilerini liselerden seçebildikleri gibi üniversite öğrencilerini de seçebiliyorlar.

 3308 sayılı kanunda zorunlu staj uygulaması yer almasına rağmen bu uygulamaya uymayan firmalar “Mesleki eğitime katkı payı” ödemesine tabii tutuluyorlar.  Bu yaptırım ile karşılaşmak istemeyen iş verenlerin zorunlu stajyer çalıştırma uygulamasından kaçmamaları gerekiyor.



Son Güncelleme: 12.01.2021 11:15
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StajyerMaaşÖğrenci2021
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