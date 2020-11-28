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2021 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oldu mu, ne kadar artış olacak?

Emekli maaşlarında yılda iki kez yapılan zam şimdiden merak konusu oldu. 2021 yılında SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammında ne kadar artış olacağı yönünde araştırma yapılıyor.

28 Kasım 2020 Cumartesi 16:13
2021 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oldu mu, ne kadar artış olacak?
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Türkiye’deki 2 milyon emekli, Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına enflasyon oranında zam uygulanıyor. Merkez Bankası’nın beklenti anketi ışığında yüzde 12,47’lik 2020 TÜFE tahminine göre, emekli maaşlarında yüzde 6,35’lik bir zam yapılması bekleniyor. Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 405 liraya varan artış meydana gelecek.

Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası’nın düzenlediği ankette, 2020 TÜFE oranının yüzde 12,47 olması bekleniyor. Bu oranın gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 6.35 oranında artış olacak. Buna göre zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı şöyle olacak:

MEVCUT MAAŞ

%6.35 ZAMLI MAAŞ

1.500 TL

1.595,25 TL

1.600 TL

1.701,60 TL

1.800 TL

1.914,30 TL

2.000 TL

2.127,00 TL

2.200 TL

2.339,70 TL

2.400 TL

2.556,00 TL

2.600 TL

2.765,10 TL

2.800 TL

2.977,80 TL

3.000 TL

2.190,50 TL

3.200 TL

3.403,20 TL

3.400 TL

3.616,90 TL

4.000 TL

4.254,00 TL

 

En yüksek emekli maaşı 6.780 TL olacak!

Anketteki enflasyon tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 405 liraya varan büyük bir artış yaşanacak. Buna göre en yüksek emekli maaşı 6 bin 375 lira 37 kuruştan, 6 bin 780 lira 21 kuruşa yükselecek.



Son Güncelleme: 28.11.2020 16:13
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Anahtar Kelimeler:
EmekliZamEnflasyonMerkez Bankası
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