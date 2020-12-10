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2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

2021 SSK BağKur Emekli maaşlarında son durum nedir? 2021 Ocak emekli ve memur maaş zam oranları ne kadar olacak? İşte merak ettikleriniz...

10 Aralık 2020 Perşembe 01:07
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
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Aralık ayı enflasyon 2020 TÜİK rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin Ocak 2021 yılı zam oranları biraz da olsa netlik kazandı. Buna istinaden Kasım ayı enflasyon oranın yüzde 2,3 olarak açıklanmasının ardından beş aylık enflasyon oranı yüzde 7 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşecek zam oranı ise kesin olarak 4 Ocak tarihi itibariyle açıklanacaktır. Ama tahmini bir rakam vermek gerekiyorsa bu oranda 2021 yılı için yüzde 7’lik zam oranının yapılacağı düşünülüyor. Bu sebepten ocak ayı emekli ve memurlar için önemli bir ay olacaktır.

SSK, BağKur ve memur emeklilerine yüzde 6 zam 

SSK, BağKur ve memur emeklileri hakem kurulu kararınca ocak ayında yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı gerçekleşecek, ikinci altı aylık süreçte ise enflasyonu da aşan yüzde 4’lük kısımda da zam olması bekleniliyor. Yapılan açıklamalarla enflasyon verilerine göre yüzde 3’lük bir enflasyon farkı oluşuyor bunlar da emeklilerin maaşlarına yansıtılacak. Ocak ayında emekli ve memurların yüzde 6 civarında bir zam olması öngörülüyor.

SSK ve BağKur emeklilerinin aylıklarını doğrudan altı aylık enflasyona göre zamlandığını belirten Bülbül, "Haziran – Kasım dönemi enflasyon oranı yüzde 7 olarak gerçekleşince SSK ve BağKur emeklilerinin zam oranının yüzde 7’yi bulması söz konusu oldu. Aralık ayı enflasyonuna göre SSK ve BağKur emeklilerinin de zam oranı netlik kazandı.”

Maaşlarda zam ile birlikte nasıl değişiklik olacak

Ocak ayı zam oranı yüzde 3 olduğu durumda memura verilen en düşük maaş 3 bin 719 liradan 3 bin 830 lirayı bulacaktır. Memur emeklilerinde ise 2 bin 814 lira iken 2 bin 898 liraya artış olacaktır. Bu oran yüzde 3.79 olursa en düşük memur maaşı 3 bin 860 lira, memur emeklisi maaşı ise 2 bin 921 lirayı bulacaktır.



Son Güncelleme: 10.12.2020 01:07
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SSKBağkurEmekliMaaşMemurOcak Ayı
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