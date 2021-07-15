2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?

KPSS ile kadrolu veya sözleşmeli olarak olarak atanmak isteyen binlerce öğretmen adayı özellikle sözleşmeli öğretmenlerin hakları ve maaşları konusunda daha fazla bilgi elde etmek için intenete yöneldi.

Haftalık olarak 15 saat çalışan sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenler ile aynı saatler içinde mesai yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen olabilmek için belirli şartların olduğunu açıkladı. İşte o şartlar:

- TC ve KKTC vatandaşı olma

- Üniversitelerin belirtilen öğretmenlik bölümlerinden mezun olma

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları karşılama

- Yükseköğretim kurumlarından pedagojik formasyon belgelerinin alınması

- KPSS’den en az 50 puan alınması

- Öğretmenlik ile ilişiğin kesilmesine neden olabilecek herhangi bir cezaya maruz kalınmaması gerekmektedir.

Sözleşmeli Öğretmenlerin Maaşları Ne Kadar?

2021 yılı itibariyle sözleşmeli öğretmenlerin net maaşı görev süresi 5 yıldan az olanlar için 4.795 TL, 5 ila 10 yıl arasında olanların 4.879 TL, 10 ila 15 yıl arasındakiler 4.958 TL, 15 ila 20 yıl arasındakilerin 5.436 TL, 20 yıl ve üzerinde olanların ise 5.998 TL tutarında bir maaşı bulunuyor.

Ek ders başına ise yaklaşık 25 TL ücret veriliyor. Fakat bu ücret örgün öğretimde görev alan öğretmenler için geçerlidir.