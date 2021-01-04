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2021 sosyal yardımlaşma fakirlik maaşı ne kadardır?

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan sosyal yardımlaşma fakirlik maaşı ne kadardır? haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 04.01.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:07
2021 sosyal yardımlaşma fakirlik maaşı ne kadardır?
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.

Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 04.01.2021 20:07
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Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
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