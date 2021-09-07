2021 SGDP Kesinti ne kadar? Tescil kaydı sorgulama işlemleri

Türkiye’de emekli olmuş fakat yeterli gelire sahip olmadığı için çalışan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bu vatandaşlar ‘’SGDP’’ adı verilen bir primi ödemek durumunda kalıyor. SGDP, emekli olmasına rağmen bir işte çalışmaya devam eden kişilerin çalıştıkları zaman süresince ödediği prim olarak adlandırılıyor. Fakat bu uygulamaya dahil olmak isteyenlerin gerekli bazı şartları karşılaması gerekiyor. Peki 2021 yılında SGDP kesintisi ne kadar?

2021 Yılında SGDP Kesintisi Ne Kadar?

SGDP kapsamında yapılan kesintiler, vatandaşların bağlı olduğu sigorta kurumuna göre değişiklik gösteriyor. 4A sigorta kısmında olanlarda bu kesinti oranı yüzde 32 olarak karşılık buluyor. Bu oranın yüzde 7,5’i işçinin maaşından kalanı ise işverenin gelirinden karşılanıyor. 2016 yılına kadar 4B sigorta kısmında bulunanlarda yüzde 10’luk bir kesinti yapılıyordu fakat bu seneden sonra çıkan yasaya göre bu durum iptal edildi. Bu nedenle daha önce kesinti yaşamış olan vatandaşlar SGDP kesinti iptal dilekçesi verebilirler.

Tescil Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılıyor?

Tescil kaydı sorgulaması işlemi E-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. İşte tescil kaydı sorgulama için yapılması gereken işlemler:

- E-Devlet’e giriş yapmak

- 4A, 4B ve 4C hizmet döküm belgelerini bulmak

Tescil kaydı sorgulama işlemi SGK’nın resmi intenet sitesi üzerinden de yapılabiliyor.