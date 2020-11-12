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2021 senesinde beklenen Asgari Ücret tutarı TİSK tarafından açıklandı!

2021 senesinde asgari ücretin hangi tutarda olacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Yapılan tahminlere göre asgari ücret 2021 senesinde 200-250 TL civarında zamlanabilir...

12 Kasım 2020 Perşembe 15:51
2021 senesinde beklenen Asgari Ücret tutarı TİSK tarafından açıklandı!
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Her sene Aralık ayında belirlenen asgari ücretler Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından ortaya konuyor. 2021 senesinde asgari ücretin ne tutarda belirleneceği ise milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. 1 Aralık’tan itibaren çalışmalarına başlayacak olan komisyonda işçi, işveren ve devlet üyeler ile temsil ediliyor. İşçiler adına en çok üyeye sahip olan TÜRK-İŞ sendikası, iş verenler adına da TİSK yer alıyor.


Komisyon bünyesinde asgari ücret 2016 yılında yüzde 30, 2017’de yüzde 7,9, 2018’de yüzde 14,2, 2019’da yüzde 26, 2020 yılında ise yüzde 15 yükseliş göstermişti. TÜFE’ye göz atıldığında ise yıllık bazda 2015 senesinde yüzde 8, 2016’da yüzde 8,53, 2017’de yüzde 11, 2018’de yüzde 20, 2019 yılında ise yüzde 11 oranında yükseliş meydana gelmişti. Geçen sene yayınlanan orta vadeli programlarda fiyat istikrarının korunması maksadıyla enflasyon hedeflerine göre ayarlamaların yapılacağının ifade edilmesi sonrasında 2021 senesi asgari ücretinin belirlenmesinde enflasyon verilerinin büyük önem arz ettiği görülüyor.

Senaryolara Göre Asgari Ücret

Senaryolara bakıldığında asgari ücret için farklı tahminler yapılıyor. Orta vadeli program bünyesinde yapılan hesaplamalara göre  asgari ücret yüzde 8 oranında artacak ve brüt asgari ücret 3 bin 178 TL, net asgari ücret ise 2 bin 510 TL olacak.

Merkez Bankası’nın beklenti anketlerine göre belirlenen 2021 senesi enflasyon verilerine göre ise yüzde 9,4 oranı görülüyor. Buna göre asgari ücret brüt 3 bin 220 TL, net asgari ücret ise 2 bin 542 TL olabilir. Merkez Bankası’nın 2021 enflasyon tahminlerine 3 puanlık refah payı eklendiğinde ise oran yüzde 12,4’e yükseliyor ve bu durumda brüt asgari ücret 3 bin 308 TL, net asgari ücret ise 2 bin 612 TL olarak görülüyor.



Son Güncelleme: 12.11.2020 15:51
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret2021Enflasyon
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