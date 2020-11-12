2021 senesinde beklenen Asgari Ücret tutarı TİSK tarafından açıklandı!

Her sene Aralık ayında belirlenen asgari ücretler Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından ortaya konuyor. 2021 senesinde asgari ücretin ne tutarda belirleneceği ise milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. 1 Aralık’tan itibaren çalışmalarına başlayacak olan komisyonda işçi, işveren ve devlet üyeler ile temsil ediliyor. İşçiler adına en çok üyeye sahip olan TÜRK-İŞ sendikası, iş verenler adına da TİSK yer alıyor.
Senaryolara Göre Asgari Ücret
Senaryolara bakıldığında asgari ücret için farklı tahminler yapılıyor. Orta vadeli program bünyesinde yapılan hesaplamalara göre asgari ücret yüzde 8 oranında artacak ve brüt asgari ücret 3 bin 178 TL, net asgari ücret ise 2 bin 510 TL olacak.
Merkez Bankası’nın beklenti anketlerine göre belirlenen 2021 senesi enflasyon verilerine göre ise yüzde 9,4 oranı görülüyor. Buna göre asgari ücret brüt 3 bin 220 TL, net asgari ücret ise 2 bin 542 TL olabilir. Merkez Bankası’nın 2021 enflasyon tahminlerine 3 puanlık refah payı eklendiğinde ise oran yüzde 12,4’e yükseliyor ve bu durumda brüt asgari ücret 3 bin 308 TL, net asgari ücret ise 2 bin 612 TL olarak görülüyor.