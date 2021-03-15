2021 Rütbeli asker maaşları ne kadar?

TSK’de askerler belirli bir rütbeye göre sıralanır. Maaşlarda bu rütbeye göre belirlenir. Askeri rütbeler şu şekilde sıralanır ;

-Onbaşı

- Çavuş

- Uzman Onbaşı

- Uzman Çavuş

- Astsubay Çavuş

- Astsubay Kıdemli Çavuş

- Astsubay Kıdemli Üstçavuş

- Astsubay Başçavuş

- Asteğmen

- Teğmen

- Üsteğmen

- Yüzbaşı

- Binbaşı

- Yarbay

-Albay

-Tuğgeneral

-Tümgeneral

-Korgeneral

-Orgeneral

-Genelkurmay Başkanı

-Mareşal

2021 senesinde harçlıklar erlere 145 Tl, onbaşı ve usta erbaşlar için 166 TL ve çavuşlar için 187 TL olmuştur. Bunun yanında askeri hayatına devam etmek isteyen olursa TSK’nin düzenlediği sınavlara ve mülakatlara girerek subay olabilirler.

Askeri maaşlar

Sözleşmeli Erbaş 4.500 ile 6.500 TL arasında bir maaş almaktadır .

Uzman Çavuş 5 bin ile 7 bin TL arasında bir maaş almaktadır.

Subaylar ise 6 bin ile 8 bin TL arası bir maaş almaktadır.

Astsubaylar 6 bin ile 9.500 TL arasında bir maaş almaktadır.

Asteğmenler 7 bin TL civarında bir maaş almaktadır.

Teğmenler 7.550 TL civarında bir maaş almaktadır.

Üsteğmenler 7.900 TL civarında bir maaş almaktadır.

Yüzbaşı 7.250 TL civarında bir maaş almaktadır.

Binbaşı 7.600 TL civarında bir maaş almaktadır.

Yarbay 8.400 TL civarında bir maaş almaktadır.

Albay 8.800 TL civarında bir maaş almaktadır.

Tuğgeneral 9.500 TL civarında bir maaş almaktadır.

Tümgeneral 10.250 TL civarında bir maaş almaktadır.

Korgeneral 12 bin TL civarında bir maaş almaktadır.

Orgeneral ise 12 bin TL civarında maaş almaktadır.

Tüm rütbeler için kıdem, tazminat ,görev, sınıf, aile ve çocuk için ek bir artış da görülmektedir.