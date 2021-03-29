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2021 Ramazan Bayramı 1000 TL emekli bayram ikramiyelerine zam var mı, ne zaman ödenecek?

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Emekli vatandaşlar 2021 Ramazan Bayramı 1000 TL bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek ve bayram ikramiyelerine zam var mı sorularını gündeme getirdi.

29 Mart 2021 Pazartesi 18:26
2021 Ramazan Bayramı 1000 TL emekli bayram ikramiyelerine zam var mı, ne zaman ödenecek?
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Ramazan ayına az bir süre kaldı. Ülkemizde her yıl emeklilere bayramlarda 1000 TL ikramiye verilmektedir. 2021 yılı Ramazan ayında da devlet emekli vatandaşlara ikramiye verecek. Ancak 13 milyon emekli vatandaş verilecek olan ikramiyenin ne kadar olacağını merak ediyor.

2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilir?

2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlıyor ve Ramazan Bayramı ise 13 Mayısıs 2021 tarihine denk geliyor. Bu nedenle ikramiyelerin 13 ila 15 Mayısıs tarihinden bir iki gün önce verilmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?

Bayram ikramiyelerine SSK ve Bağ-kurlu olan kişiler kapsamında %25 zam yapılacak. Buna göre geçtiğimiz yıllarda 1000 TL olarak bayram ikramiyelerinin bu Ramazan Bayramında 1250 TL olması bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 29.03.2021 18:26
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıIkramiEmekli
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