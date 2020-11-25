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2021 ocak zammı enflasyon tahminine göre emekli ocak zammı ne kadar olacak?

2020 yılının son aylarına gelinirken emekli maaşına yapılacak zam da tartışma konusu oldu. 2021 ocak zammı enflasyon tahminine göre emekli ocak zammının ne kadar olacağına ilişkin yapılan anket sonuçları açıklandı.

25 Kasım 2020 Çarşamba 20:14
2021 ocak zammı enflasyon tahminine göre emekli ocak zammı ne kadar olacak?
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2021 yılına kısa bir süre kala emeklilere yapılacak zam tartışmaları başladı. Emekli maaşına yapılacak Ocak zammı 4 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte açıklığa kavuşacak.

Emekli ocak zammı ne kadar olacak?


2020 yılında 134 bin kişi Bireysel Emeklilik Sistemi ile emekli oldu. Yılın ilk 9 ayında ise 18 binden fazla kişi emeklilik hakkı elde etti. Emeklilere toplamda 83 bin lira ödeme yapıldı.

Merkez Bankası’nın anketine göre yüzde 12.47’lik enflasyon rakamı beklenirken, 2020 yılı TÜFE tahminlerine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 6.35 olacak.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 404,84 liraya varan artış meydana gelecek. En yüksek emekli maaşı 6 bin 375 liradan, 6 bin 780 liraya çıkacak.



Son Güncelleme: 25.11.2020 20:14
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ZamEmekliMerkez BankasıEnflasyon
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