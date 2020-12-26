2021 Ocak sigaraya zam gelecek mi? Ocak 2021 zamlı sigara fiyatları listesi

Resmi Gazete’de yayımlanan Sigara ve bazı tütün ürünlerinden alınan ÖTV ve maktu vergi tutarlarında yapılan değişiklik sonrasında vatandaşlar yeni sigara ücretlerini araştırmaya başladılar. Geçmişte yüzde 67 ile yüzde 80 arasında değişiklik gösteren ÖTV oranları yüzde 63 seviyesine kadar indirildi. Ancak maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarlarının ise yükseltildiği ifade edildi.

3328 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13. Maddesinin 3 Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre sigaralardaki ÖTV oranı yüzde 63 seviyesinde belirlenirken, maktu vergi 0.4851 lira ve asgari maktu vergi ise 0.4883 lira olarak bildirildi. Daha önce maktu vergi 0,4569 lira ve asgari maktu vergi ise 0.4539 liraydı.

Yapılan açıklamaya göre sigarillo ve puro gibi ürünlerde uygulanan ÖTV oranı ile maktu vergiler de sigaralarla aynı oranda uygulanacak.

Mrlbro Edge: 16 TL

Mrlbro Touch: 17 TL

Mrlbro: 18 TL

Parlmnt: 18,50 TL

Parlmnt Mdght Blue: 17,50 TL

Mrtti: 16 TL

Mrtti Blu: 15 TL

Lrk: 15 TL

Chstrfld: 14,50 TL

Chstrfld Mde: 14 TL

L!M: 14,00 TL

Philip Morris Sigara Fiyatları

British American Tobacco sigara fiyatları

Knt: 15 TL

Knt D-Rng: 15 TL

Knt Swth: 16 TL

Knt N-Rng: 18 TL

Rthmns: 14 TL

Vcroy: 14,50 TL

Pll Mll: 14,50 TL

Tekl 20-00: 14 TL

Tekl 20-01: 14 TL

Smsn: 14 TL

Smsn 216: 14 TL

Mltpe: 14 TL

Jti Sigara fiyatları