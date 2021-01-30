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2021 Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara ne zaman yatacak, ne zaman ödenecek?

Ocak ayı ile ilgili ödeme alamayan vatandaş, Şubat ayına girerken Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak etti. İşte detaylar...

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:18
2021 Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara ne zaman yatacak, ne zaman ödenecek?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra, Zümrüt Selçuk'un her ay vatandaşlar için kısa çalışma ve işssizlik maaşı ile ilgili bilgiler veriyor. Ocak ayı ile ilgili ödeme alamayan vatandaş, Şubat ayına girerken Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak etti. İşte detaylar...

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

 Aralık ayı için kısa çalışma ödeneği 5 Ocak ayı 2021'de yödenmişti. Bakan Selçuk vatandaşların hesapların yatırılacak olan ödenek için IBAN bilgileri olmayan kişilerin PTT üzerinden ödemelerini alabilceklerini belirtmişti. Fakat Şubat ayı başında olması gereken Ocak ayı ödemeleri ile ilgili Bakan'dan açıklama gelmedi.

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

İşsizlik maaşı da kısa çalışma önedeği gibi Ocak ayında yatırılmıştı. İki ödeme de aynı tarih olan 5 Ocak 2021'de gerçekleşmişti. Fakat Şubat ayı başında olması gereken Ocak ayı ödemeleri ile ilgili Bakan'dannet bir açıklama gelmedi.

Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman?

Bakan Selçuk'tan konu ile ilgili net bir açıklama gelmemekle beraber Şubat ayının 5'i Cuma gününe geldiği için ödemelerin bu tarihte olabileceğine dair beklenti sürüyor. Ödemelerin genel olarak ayın ilk haftası şeklinde olduğu biliniyor. Şuanda ise konu ile ilgili açıklama bekleniyor.



Son Güncelleme: 30.01.2021 19:18
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Anahtar Kelimeler:
OcakBakan SelçukIşsizlik Maaşı
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