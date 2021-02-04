2021 Ocak ayı İŞKUR işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneğinin yatış tarihi ne?

Ocak ayında yatan Aralık ayı kısa çalışma ödeneklerinin ödemesi bilindiği üzere 5 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yayımlayan Bakan Zehra Selçuk, yapılacak olan yatırımların kişilerin banka hesabına yapılacağını, IBAN bilgilerini paylaşmayan vatandaşlara ise PTT aracılığı ile ödemelerinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Son olaraksa Şubat ayının başında yapılacağı düşünülen Ocak ayı ödemeleriyle ilgili yine bir açıklama Bakan Zehra Selçuk’tan geldi. Zehra Selçuk yayımlamış olduğu yazılı açıklamada ödeme tarihinin 5 Şubat 2021’de yapılacağını bildirdi.

İşsizlik ödeneğinin ne zaman yatırılacağı belli oldu mu?

Kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi Aralık ayının işsizlik maaşları da Ocak ayının başlarında hak sahiplerine yapılmıştı. Ödemelerin kısa çalışma ödeneğiyle birlikte, yani 5 Ocak 2021 tarihinde yapıldığı bilinmekte. Hak sahiplerinin hesabına Şubat ayı içerisinde yatacak olan maaşların Ocak ayına ait işsizlik maaşı olacağı, ve bu ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili Zehra Selçuk tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Ödemelerin yapılma tarihi; Kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi 5 Şubat 2021’de yatırılacağı aktarıldı.

Bakan Zehra Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin ödemeleri 5 Şubat 2021 tarihi ile hak sahiplerinin hesabına yatırılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

2021 senesi itibari ile işsizlik maaşı kaç para oldu?

Her yıl olduğu gibi bu yılda işsizlik maaşı asgari ücreti baz alarak değişime uğradı. Bu değişim sonucunda 2021 senesinde ödenecek olan işsizlik maaşları da farklılaştı. Bu kapsamda 2020 yılında 1 bin 168 Türk lirası işsizlik maaşına tâbi tutulan vatandaş 2021 senesinde 1 bin 420 Türk lirası alacaktır.

Eğer vatandaşlar son 4 aylık süre zarfındaki almış olduğu maaşlara göre; değişken ücretli maaşlar alabilmektedir. Bu kapsamda 2020 senesinde 1 bin 389 Türk lirası değerinde işsizlik maaşı almakta olan vatandaşlar 2021 senesinde 1 bin 688 Türk lirası değerinde maaş alacak. 2 bin 336 Türk lirası değerinde maaş alanlarınsa 2 bin 840 Türk lirasına arttırıldı.