2021 Ocak ayı İşkur İşsizlik ayın kaçında, ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her ay kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının ödeme tarihleri ile ilgili vatandaşı bilgilendirmek için açıklamada bulunuyor. Şubat ayının gelme ile birlikte vatandaş, Ocak ayına ait ödemelerin yapılacağı tarihi merak etmeye başladılar.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak?

Aralık ayının kısa çalışma ödenek ücreti 5 Ocak 2021’de yatırılmıştı. Bakan Selçuk, konuya dair açıklamada bulunarak, ödemelerin banka hesaplarına yapılacağını, IBAN bilgisi olmayan vatandaşların da PTT aracılığı ile yatırılan paralarını alabileceklerini söyledi.

2021 yılının ilk işsizlik maaşı ödemesi ne zaman yatırılacak?

Bakan Selçuk ayrıca, Şubat ayının başında yapılması beklenilen Ocak ayına dair ödemelerle ilgili de bilgi verdi. Bakan Selçuk yazılı olarak yaptığı açıklamada, Ocak ayına ait ödemelerin 5 Şubat 2021 Cuma günü yani bugün yapılacağını bildirdi.

Kısa çalışma ödeneği gibi Aralık ayının işsizlik maaşı da Ocak ayının içinde yatmıştı. İşsizlik maaşı ödemeleri de kısa çalışma ödeneği ile aynı gün 5 Ocak 2021 tarihinde yatırılmıştı. Bakan Selçuk, Şubat ayı içinde yapılacak Ocak ayının işsizlik maaşı ödemelerinin yatırılma tarihine ilişkin de açıklamada bulundu. Bakan Selçuk’un açıklaması doğrultusunda, işsizlik maaşı ödemeleri de 5 Şubat 2021 tarihinde yani bugün yatırılacak.

Ocak ayına ait işsizlik maaşının ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Bakan Selçuk, 31 Ocak 2021’de yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yapılacağını, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların da PTT aracılığı ile ödemelerini alabileceklerini bildirdi.