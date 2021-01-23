İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

2021 Ocak AGİ ücretleri ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ ücretleri tablosu

AGİ ücretleri ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ ücretleri tablosu haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Ocak 23 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 22:44
2021 Ocak AGİ ücretleri ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ ücretleri tablosu
Takip Et:

2020 senesinin ilk ayında güncelleştirilen AGİ tablosu sonrasında çalışanlar daha çok AGİ ödemesi almaya başlamışlardı. Asgari ücretin normal koşullarda yeterli olmamasından kaynaklı olarak çalışanların biraz olsun daha rahat edebilmeleri için AGİ ödemesi yapılmaya başlandı. Asgari Geçim İndirimi anlamına gelen AGİ’nin işverenler tarafından çalışanlara verilmesi gereken bir tutardır.

Asgari ücretle çalışmakta olan kişiler için işverenleri AGİ ödemesini yapmak durumundadırlar. AGİ değerleri çalışanların durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Maaşlar bekarlık ya da çocuk sayısına göre değişmektedir. AGİ ücretleri her sene asgari ücretin değişmesiyle beraber güncellenmektedir. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde kullanılan güncel AGİ ücretleri yer almaktadır.

  • Bekâr 220,62 TL
  • Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL
  • Evli, eşi çalışan 220,62 TL
  • Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
  • Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
  • Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
  • Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
  • Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL

AGİ Ne Zaman Artacak?

2020 senesinde AGİ ücretlerinin ne zaman artış göstereceği konusunda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak yılbaşında asgari ücrete zam yapılması beklenmektedir. Buna bağlı olarak da AGİ ücretlerinde de yükseliş olması beklenmektedir. İşverenlerinden AGİ ücretini alamayan çalışanlar ise bu durumu SGK’ya bildirmelidirler.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 22:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi derecelendirme kurumu Standar&Poor's Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yaptı!
Kredi derecelendirme kurumu Standar&Poor's Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yaptı!
VakıfBank'tan dev destek! 40 milyar TL'lik yeni kredi paketi hazırlandı
VakıfBank'tan dev destek! 40 milyar TL'lik yeni kredi paketi hazırlandı
Bakan duyurdu! Zam farkları bugün hesaplara yatıyor
Bakan duyurdu! Zam farkları bugün hesaplara yatıyor
Merkez Bankası 2021 yılının ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası 2021 yılının ilk faiz kararını açıkladı
Moody's: Salgın Euro Bölgesi'nde duraklama riskini artırabilir
Moody's: Salgın Euro Bölgesi'nde duraklama riskini artırabilir
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi

Popüler Haberler

2021 Ocak AGİ ücretleri ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ ücretleri tablosu
Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi kampanyası başladı
Odeabank taşıt kredisi kampanyası şartları ve gerekli belgeleri nelerdir?
Karantinaya alınanlar gıda ihtiyacını nasıl karşılıyor? Gıda yardımı yapılıyor mu?
Araç nasıl kiralanır? Araç kiralarken nelere dikkat etmeliyiz?
Acil toplanma yerleri nerelerde? 2021 Afet ve acil durum toplanma bölgeleri sorgulama
Varlık Vergisi kanunu ne zaman çıkarıldı? 2021 Varlık vergisini ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir?
Rüyada civciv görmek anlamı ve yorumu
Market bayiliği veren firmalar ve şartları 2021
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Akrep dizisi Selma kimdir? Bestemsu Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kadın Polis olma şartları nelerdir? Kimler kadın polis olabilir?
The Crown yeni sezon ne zaman başlayacak? The Crown 4. sezon tarihi
Tatlım Tatlım filminin konusu nedir? Film nerede çekildi? Tatlım Tatlım filmi konusu ve oyuncuları
En hızlı ve kolay kara listeden nasıl çıkarlar? Kredi kullanamayanlara öneriler!
Cep telefonu ile HES kodu nasıl alınır? 2021 HES kodu alma yöntemleri
Rüyada aldatılma görmek ne anlama gelir? Rüyada aldatılma görmenin tabirleri ve yorumları
2020-2021 MEB sömestr tatili ne zaman? 15 gün yarı yıl tatili ertelenecek mi?
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Sihirli Annem dizisi Eda karakteri kimdir? Tara Mcmillan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Devlet hastanelerinde fizik tedavi masrafları ne kadar? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.