İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

2021 Nisan AGİ ücretleri ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ ücretleri tablosu

AGİ ücretleri ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ ücretleri tablosu haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 3 Nisan 2021 Cumartesi gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 23:15
2021 Nisan AGİ ücretleri ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ ücretleri tablosu
Takip Et:

2020 senesinin ilk ayında güncelleştirilen AGİ tablosu sonrasında çalışanlar daha çok AGİ ödemesi almaya başlamışlardı. Asgari ücretin normal koşullarda yeterli olmamasından kaynaklı olarak çalışanların biraz olsun daha rahat edebilmeleri için AGİ ödemesi yapılmaya başlandı. Asgari Geçim İndirimi anlamına gelen AGİ’nin işverenler tarafından çalışanlara verilmesi gereken bir tutardır.

Asgari ücretle çalışmakta olan kişiler için işverenleri AGİ ödemesini yapmak durumundadırlar. AGİ değerleri çalışanların durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Maaşlar bekarlık ya da çocuk sayısına göre değişmektedir. AGİ ücretleri her sene asgari ücretin değişmesiyle beraber güncellenmektedir. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde kullanılan güncel AGİ ücretleri yer almaktadır.

  • Bekâr 220,62 TL
  • Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL
  • Evli, eşi çalışan 220,62 TL
  • Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
  • Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
  • Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
  • Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
  • Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL

AGİ Ne Zaman Artacak?

2020 senesinde AGİ ücretlerinin ne zaman artış göstereceği konusunda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak yılbaşında asgari ücrete zam yapılması beklenmektedir. Buna bağlı olarak da AGİ ücretlerinde de yükseliş olması beklenmektedir. İşverenlerinden AGİ ücretini alamayan çalışanlar ise bu durumu SGK’ya bildirmelidirler.

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 23:15
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılında Ramazan pidesi kaç lira olacak?
2021 yılında Ramazan pidesi kaç lira olacak?
İstanbul-Ankara-İzmir Ramazan pidesi gramajı ve fiyatları
İstanbul-Ankara-İzmir Ramazan pidesi gramajı ve fiyatları
Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
Nisan 2021 zam sonrası doğalgaz fiyatları ne oldu?
Nisan 2021 zam sonrası doğalgaz fiyatları ne oldu?
Sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Nisan 2021 güncel sigara fiyatları
Sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Nisan 2021 güncel sigara fiyatları

Popüler Haberler

Rüyada köpek sevmek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek sevmek görmenin anlamları
2021 Nisan AGİ ücretleri ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ ücretleri tablosu
Vakıfbank 125.000 TL 60 ay vadeli 6 ay ertelemeli borç kapatma kredi kampanyasına nasıl başvuru yapılır?
Odeabank taşıt kredisi kampanyası şartları ve gerekli belgeleri nelerdir?
Karantinadayım Gıda Yardımı Nasıl Alırım? 14 gün karantinada ihtiyaçlarımı nasıl karşılarım?
Araç kiralama yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Oto liralamadan önce nelere dikkat edilmeli
2021 Afet ve acil durum toplanma bölgeleri nasıl öğrenilebilir?
Varlık Vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2021 Varlık vergisi ne kadardır?
Tüvtürk araç muayene yönetmeliği ve #yil tüvtürk araç muayene süreleri
Rüyada civciv görmek ne anlama gelir? Rüyada Civciv Görmenin anlamı
Gönül Dağı 27 Mart yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?
Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz kimdir, nereli yaşı kaç?
Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin'in yer aldığı diziler
Fatih Karagümrük Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Karagümrük Kayseri Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Emanet 145. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Mart Cuma Kanal 7
Rüyada üzüm yemek görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları 2021
Rüyada kabak görmek ne anlama gelir? Rüyada kabak görmek anlamı, tabiri nedir?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 3 Nisan 2021 Cumartesi
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin anlamı
Hatayspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Hatay - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.