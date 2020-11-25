2021 net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık’ta 2021 yılı asgari ücret artış oranlarını belirlemek için toplantılara başlayacak. Bu yılki Orta Vadeli Program’da önceki yıllardaki gibi enflasyon oranlarına göre asgari ücret zammı yapılacağı belirtilmedi. 2021’de memur maaşları ve kamu işçileri ücretindeki artış oranı yüzde 3+3 olarak belirlendi.

Asgari ücret artışı ne zaman olacak?

Asgari ücretli çalışanlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşecek bütçe görüşmelerini beklemeye koyuldular. Komisyon, Aile Bakanlığı bütçesine ek olarak Devlet Personel Başkanlığı, SGK ve İŞKUR bütçelerini de ele alacak.

Enflasyon oranlarının açıklanması ve korona virüs etkileri nedeniyle AGİ’nin artacağı beklentileri gündeme gelmeye başladı. 2019’un Aralık ayında düzenlenen toplantılarda 1 Ocak 2020 itibariyle asgari ücret net 2.324 TL ve brüt 2.943 TL’ye yükselmişti.