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2021 Memurların aile yardımı ne kadardır? 2021 Devlet çalışanı memurların çalışmayan eş ve çocuk yardımı tutarları!

2021 yılı memurlara aile yardımı ödemesi ne kadar verilecek? 2021 yılında devlet memurlarına ne kadar aile yardımı ödemesi yapılacak? 2021 yılında devlet çalışanı olan memurların çalışmayan eşleri için ne kadar yardım parası verilecek? 2021 yılı devlet memurlarına çocuk yardımı ne kadar verilecek? Devlet memuru olarak çalışan vatandaşlar 2021 yılında çalışmayan eşleri için ve çocuklarına yapılan yardım ödemelerinin ne kadar olduğunu merakla araştırıyorlar.

08 Şubat 2021 Pazartesi 03:17
2021 Memurların aile yardımı ne kadardır? 2021 Devlet çalışanı memurların çalışmayan eş ve çocuk yardımı tutarları!
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2021 Yılı Aile Yardımı, Çocuk Yardımı Tutarları Ne Kadar? Memurlara Aile Yardımı Ne Kadar?

Vatandaşlar 2021 yılında ödemesi yapılacak olan Aile Yardımı ve Eşi çalışmayan memurlara verilecek olan yardım ödemelerinin ne kadar olduğunu merakla araştırıyorlar.

Memur maaşlarında bulunan ödemeler arasında aile yardımı ve çocuk yardımı yer alıyor. Çocuk yardımı parası ailede çalışan 1 ebeveyne ödenen yardımdır. Memurlara herhangi bir işte çalışmayan eşleri için ödenen aile yardımı gösterge ve maaş katsayısı çarpılarak hesaplanıyor. Aile yardımının miktarı, 2273 gösterge rakamı üzerinden hesaplanmaktadır. Bunlardan dolayı 2021 yılında ödenecek olan aile yardımı ödemesi artış yaşamıştır.

Eşi çalışmayan ve bir kaç çocuğu olan bir memur ile aynı derece ve kademede olan kişiler  bekar bir memurla aynı maaşı alamıyor.  Eşi çalışmayan ve çocuk sahibi memur meslektaşına göre daha yüksek maaş alabiliyor. Bunun nedeni maaşı içinde yer alan memurlara ödenen aile yardımı.

2021 Yılı maaş katsayısı ve AGİ’ye göre çalışan memurlara ödenmekte olan aile yardımı ödemesinde de yükseliş yaşandı. Bordro’da yer alan kalemlerden biri de aile yardımı  (eş, çocuk yardımı) eşi çalışmayan (sigortası olmayan) memura, sayısına göre artan şekilde çocuğu olan memurlara ödenmektedir.

2021 Yılı Aile Yardımı Ne Kadar?

SGK kaydı olmayan, herhangi bir işte çalışmayan eşi olan bir devlet memurunun maaşında, Aile Yardımı olarak 2021 yılı için 376,83 TL ilave ödeme yapılıyor.

2021 Yılı Çocuk Yardımı Ne Kadar?

Eşi çalışan memurlar için en fazla 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olan kişiler için en fazla 3 çocuk sayısı kadar çocuk yardımı yapılmaktadır. Bu miktarlar çocuğun 72 aydan küçük veya büyük, engelli veya engelli olmayan şartları göz önünde bulundurularak değişiklik göstermektedir.

İşte çocuk yardımı için ödeme detayları;

  • 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuğa 82,89 TL ödeme yapılmaktadır.
  • 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuğa 41,45 TL ödeme yapılmaktadır.
  • En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuğa 124,34 TL ödeme yapılmaktadır.
  • En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuğa 62,17 TL ödeme yapılmaktadır.


Son Güncelleme: 08.02.2021 03:17
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