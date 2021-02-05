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2021 Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek, ödeme tarihleri belli oldu mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere birçok destek sağlanmaktadır. 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Verilen destek hakkında detaylar merak edilmektedir.

05 Şubat 2021 Cuma 20:29
2021 Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek, ödeme tarihleri belli oldu mu?
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bazı destekler sağlanmaktadır. Mazot ve gübre desteği bu desteklerden biridir. Desteklerin ne zaman ödeneceği merak edilmektedir.

Geçen yıl toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin TL destek sağlanmıştı.

Destekler ne zaman yatırılacak?

Ödeme tarihi henüz kesinleşmemiştir.

Destek başvurusu

Destek başvurusu almak için Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olma şartı bulunmaktadır. Kaydınız bulunuyorsa destek almak için dilekçe yazmalısınız. Dilekçe Tarım İl ya da İlçe Müdürlükleri’ne teslim edilmelidir.  Dilekçenin incelenmesinin ardından başvurunun onaylanması gerekir. Onay işlemi gerçekleşirse banka hesabına tutar aktarılacaktır. Destek işlemleri güncel mazot fiyatının %50 tutarındadır.

Başvuru şartları nelerdir?

  • Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıt bulunmalıdır.
  • Belirlenmiş zaman diliminde dilekçeyle başvuruda bulunulmalıdır.
  • Gübre desteği alınabilmesi için minimum 1 dekar alana sahip olunmalıdır.
  • 50 dekardan fazla arazisi olan kişiler toprak analizi yaptırmak zorundadırlar.

Bu duruma önek olarak: 132 dekar toprağınız varsa her 50 dekar için 1 analiz yaptırılması gerekir. 2 analiz yapılır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırılmazsa 100 dekar için gübre desteği alınabilmektedir. Kalan dekar için sadece mazot desteği sağlanmaktadır. Destekleme işlemi gereğince 100 TL’lik mazotun yarısı devlet tarafından karşılanır. Ekilen ürünün coğrafi koşullara uygunluğu önemlidir.



Son Güncelleme: 05.02.2021 20:29
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Anahtar Kelimeler:
Mazot Desteğiödeme Tarihi
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