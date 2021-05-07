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2021 Mayıs ayı fındık desteği ödemeleri ne zaman verilecek?

Her yıl fındık toplayarak üzerinden geçim kaynağı sağlayan vatandaşlarımız 2021 yılında fındık ödemeleri hakkında açıklama bekliyor. Mayıs ayına özel fındık ödemeleri hangi tarih de gerçekleştirileceği üreticiler tarafından merak ediliyor. İşte mayıs ayı 2021 fındık ödemeler hakkında merak edilenler haberimizde

07 Mayıs 2021 Cuma 19:43
2021 Mayıs ayı fındık desteği ödemeleri ne zaman verilecek?
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2021 yılının alan bazlı fındık destek ödemeleri ne zaman?

Her yıl belirlenen aylar içerisinde toplanan fındıklar nisan ayı ile başladı. Nisan ayında yapılan destek ödemelerin devamında mayıs ayı fındık toplanmalar başlanmasına rağmen hala destek ödemeleri yapılmaması vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bekir Pakdemir tarafından yapılan açıklama da destek ödemelerinin birçoğunun tamamlandığını söylese de fındık üreticileri bu ödemelerden yararlanamadı.

2021 yılının Mayıs ayı fındık destek ödemeleri ne zaman verilecek?

Mayıs ayı fındık toplanmaları başlaması üzerine üreticilerin gözleri Tarım ve Orman Bakanı Pakdemir’den gelecek açıklamaya çevrildi. Henüz Pakdemir tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bunun üzerine üreticilerin meraklarını gidermek için Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karar açıklamalarda bulundu. 7 Mayıs Cuma günü itibariyle fındık destek ödemelerinin yatırılmaya başlayacağını duyurdu. Fakat üreticilerin kafasındaki soru işaretleri çoğaldı. Giresun tarafından gelen bu açıklama Türkiye geneli mi yoksa Giresun için mi geçerli olduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur.

Fındık destek ödemelerini kim, ne zaman alacak?

Üreticilerin sabırsızlıkla beklediği haber Giresun Ziraat Odasından geldi. Karan’ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda fındık destek ödemelerinin tarihleri açıklandı. Fındık üreticinin TC kimlik numaralarının son hanesi 8,6,4 olan çiftçiler 7 Mayıs Cuma günü saat 18.00’dan sonra fındık destek ödemelerini Ziraat Bankası tarafından alabilirler.

TC kimlik numaralarının son hanesi 0 ve 8 olan üreticiler ise 10 Mayıs Pazartesi günü fındık destek ödemelerini alabilirler.

2021 Nisan il il fındık fiyat listesi

  • Akçakoca fındık fiyatı: 18,40TL – 23,80TL
  • Çarşamba fındık fiyatı: 21,50TL – 23,50TL
  • Düzce fındık fiyatı: 18,40TL – 23,80TL
  • Fatsa fındık fiyatı: 22,50TL – 24,60TL
  • Giresun fındık fiyatı: 22,50TL – 25,50TL
  • Kocaeli fındık fiyatı: 21,50TL – 23,25TL
  • Ordu fındık fiyatı: 21,50TL – 23,25TL



Son Güncelleme: 07.05.2021 19:43
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Anahtar Kelimeler:
FındıkÖdemeDestek2021
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