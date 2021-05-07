2021 Mayıs ayı fındık desteği ödemeleri ne zaman verilecek?

2021 yılının alan bazlı fındık destek ödemeleri ne zaman?
Her yıl belirlenen aylar içerisinde toplanan fındıklar nisan ayı ile başladı. Nisan ayında yapılan destek ödemelerin devamında mayıs ayı fındık toplanmalar başlanmasına rağmen hala destek ödemeleri yapılmaması vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bekir Pakdemir tarafından yapılan açıklama da destek ödemelerinin birçoğunun tamamlandığını söylese de fındık üreticileri bu ödemelerden yararlanamadı.
2021 yılının Mayıs ayı fındık destek ödemeleri ne zaman verilecek?
Fındık destek ödemelerini kim, ne zaman alacak?
Üreticilerin sabırsızlıkla beklediği haber Giresun Ziraat Odasından geldi. Karan’ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda fındık destek ödemelerinin tarihleri açıklandı. Fındık üreticinin TC kimlik numaralarının son hanesi 8,6,4 olan çiftçiler 7 Mayıs Cuma günü saat 18.00’dan sonra fındık destek ödemelerini Ziraat Bankası tarafından alabilirler.
TC kimlik numaralarının son hanesi 0 ve 8 olan üreticiler ise 10 Mayıs Pazartesi günü fındık destek ödemelerini alabilirler.
2021 Nisan il il fındık fiyat listesi
- Akçakoca fındık fiyatı: 18,40TL – 23,80TL
- Çarşamba fındık fiyatı: 21,50TL – 23,50TL
- Düzce fındık fiyatı: 18,40TL – 23,80TL
- Fatsa fındık fiyatı: 22,50TL – 24,60TL
- Giresun fındık fiyatı: 22,50TL – 25,50TL
- Kocaeli fındık fiyatı: 21,50TL – 23,25TL
- Ordu fındık fiyatı: 21,50TL – 23,25TL