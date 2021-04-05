İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...

2021 Mart ayı ile birlikte yıllık enflasyon oranları açıklandı

TÜİK tarafından 2021 Mart ayı ile birlikte yıllık enflasyon oranları açıklandı. Yeni verilere göre Mart ayı içerisinde TÜFE aylık oranda yüzde 1,08 olurken, yıllık oranda da yüzde 16,19 olarak kaydedildi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 12:31
2021 Mart ayı ile birlikte yıllık enflasyon oranları açıklandı
Takip Et:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını yayınladı. Son verilerde TÜFE'de 2021 yılı Mart ayı içerisinde bir önceki aya göre yüzde 1,08 oranında bir artış gerçekleşirken 2020 yılı Aralık ayına göre Yüzde 3,71 artış, yine 2020 yılı aynı ayına göre de yüzde 16,19 oranında bir yükselme yaşandığı kaydedildi. TÜFE'de ayrıca yıllık ortalamalarda yüzde 13,18 oranında bir artış meydana geldi.

On iki aylık veri karşılaştırmalarında en düşük artış gruplarının başında yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubu yer alırken diğer ana grupların yüzde 7,43 ile giyim ile ayakkabı, yüzde 8,01 oranıyla haberleşmenin ve yüzde 8,33 oranıyla da eğitim olduğu belirtildi. Bu verilere karşılık on iki aylık veri karşılaştırmalarında en yükse artış yaşanan grupların sırasıyla, yüzde 24,85 ile ulaştırma olduğu ifade edilirken yüzde 23,64 ile ev eşyaları ve yüzde 21,49 oranı ile de çeşitli mal ve hizmetler olduğu aktarıldı.

İşlenmemiş gıda ürünleri ile birlikte alkollü içkiler, tütün ile altının hariç tutulduğu TÜFE’de ise 2021 yılı Mart ayında bir önceki ay verileri karşılaştırmasında yüzde 1,26, 2020 yılı Aralık ayına göre yüzde 3,73, 2020 yılı Mart ayına göre yüzde 17,49 ve son on iki aylık ortalamalar hesabına göre de yüzde 13,25 artış gerçekleştiği bildirildi.



Son Güncelleme: 05.04.2021 12:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TÜİKMart AyıEnflasyon RakamlarıEnflasyon OranıTüfe Oranları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ücretsiz izne çıkanlara 1500 TL!
Ücretsiz izne çıkanlara 1500 TL!
2021 yılında Ramazan pidesi kaç lira olacak?
2021 yılında Ramazan pidesi kaç lira olacak?
İstanbul-Ankara-İzmir Ramazan pidesi gramajı ve fiyatları
İstanbul-Ankara-İzmir Ramazan pidesi gramajı ve fiyatları
Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
Nisan 2021 zam sonrası doğalgaz fiyatları ne oldu?
Nisan 2021 zam sonrası doğalgaz fiyatları ne oldu?

Popüler Haberler

Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Fox TV canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Aöf 2021 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Zuhal Topal’la Sofrada başvuru şartları ve başvuru formu
Engelli erken emeklilik veya malülen emeklilik için nereye müracaat etmelidir?
Asgari ücretle çalışana 686 TL ek ödeme geliyor!
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Nisan 2021
Ziraat Bankası 50-100 koyun kredi hesaplama Nisan 2021
Sgk teminat iadesi nasıl alınır? Teminat iadesi alma yazısı nasıl yazılmalıdır?
Rüyada ikiz bebek görmek anlamı ve yorumu
Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba Kanal D
Kanal D canlı yayın akışı 30 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Süper Lig yayın yeni yayın hakları ihalesi ne zaman yapılacak?
Emanet 143. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 24 Mart 2021 Çarşamba Kanal 7
Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?
Ptt kart şifresi nasıl öğrenilir? PTT kart online işlemler ile şifre alma
SGK tüp bebek tedavisinin ne kadarını karşılar? 2021 SGK'nın tüp bebek tedavisi ödeme şartları
Meme kanseri çeşitleri nelerdir? Göğüs kanserin tedavisi
SGK ilişiksizlik belgesi sorgulaması nasıl yapılır? SGK ilişiksizlik belgesi ne zaman alınır?
EYT çıkarsa kimler emekli olacak? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.