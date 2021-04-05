2021 Mart ayı ile birlikte yıllık enflasyon oranları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını yayınladı. Son verilerde TÜFE'de 2021 yılı Mart ayı içerisinde bir önceki aya göre yüzde 1,08 oranında bir artış gerçekleşirken 2020 yılı Aralık ayına göre Yüzde 3,71 artış, yine 2020 yılı aynı ayına göre de yüzde 16,19 oranında bir yükselme yaşandığı kaydedildi. TÜFE'de ayrıca yıllık ortalamalarda yüzde 13,18 oranında bir artış meydana geldi.

On iki aylık veri karşılaştırmalarında en düşük artış gruplarının başında yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubu yer alırken diğer ana grupların yüzde 7,43 ile giyim ile ayakkabı, yüzde 8,01 oranıyla haberleşmenin ve yüzde 8,33 oranıyla da eğitim olduğu belirtildi. Bu verilere karşılık on iki aylık veri karşılaştırmalarında en yükse artış yaşanan grupların sırasıyla, yüzde 24,85 ile ulaştırma olduğu ifade edilirken yüzde 23,64 ile ev eşyaları ve yüzde 21,49 oranı ile de çeşitli mal ve hizmetler olduğu aktarıldı.

İşlenmemiş gıda ürünleri ile birlikte alkollü içkiler, tütün ile altının hariç tutulduğu TÜFE’de ise 2021 yılı Mart ayında bir önceki ay verileri karşılaştırmasında yüzde 1,26, 2020 yılı Aralık ayına göre yüzde 3,73, 2020 yılı Mart ayına göre yüzde 17,49 ve son on iki aylık ortalamalar hesabına göre de yüzde 13,25 artış gerçekleştiği bildirildi.