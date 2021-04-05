2021 Mart ayı enflasyon rakamlara açıklandı

TUİK Mart ayında gerçekleşen enflasyon rakamlarını açıkladı. TUİK tarafından açıklanan resmi rakamlara göre Mart ayında gerçekleşen enflasyon %1,08 oldu. Yıllık olarak ise gerçeleşen enflasyon yüzde 16,19 olarak açıklandı
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,19, aylık %1,08 arttı
Yıllık en düşük artış yüzde
2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7,43 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,01 ile haberleşme ve yüzde 8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,85 ile ulaştırma, yüzde 23,64 ile ev eşyası ve yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.
Son Güncelleme: 05.04.2021 15:15