2021 Mart ayı enflasyon rakamlara açıklandı

TUİK Mart ayında gerçekleşen enflasyon rakamlarını açıkladı. TUİK tarafından açıklanan resmi rakamlara göre Mart ayında gerçekleşen enflasyon %1,08 oldu. Yıllık olarak ise gerçeleşen enflasyon yüzde 16,19 olarak açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,19, aylık %1,08 arttı

Yıllık en düşük artış yüzde

2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7,43 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,01 ile haberleşme ve yüzde 8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,85 ile ulaştırma, yüzde 23,64 ile ev eşyası ve yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.