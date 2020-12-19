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2021 Market poşetleri ne kadar olacak? Paralı market poşetlerine zam geliyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca bir araya gelen Plastik Poşet Fiyat Belirleme Komitesi, poşet fiyatlarına dair bir görüşme gerçekleştirdi. Halk yeni yıla az bir süre kala poşet fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 20:03
2021 Market poşetleri ne kadar olacak? Paralı market poşetlerine zam geliyor!
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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan’ın başkanlık yaptığı “Plastik Poşet Fiyat Belirleme Komitesi” önce ki gün plastik poşetlerin yeni fiyatlarını belirlemek için toplantı yaptı. Plastik poşet üreticileriyle perakendecilerin de bulunduğu toplantı sonucu alınan ortak karar plastik poşet fiyatlarının aynı kalması oldu.

 Önümüzde ki yıl fiyatların aynı olacağı, devlet ile perakende satış noktalarına bırakılan payın ise değiştirileceği düşünülüyor. Alınan ortak karar ile hem üreticilerin hem de tüketicilerin korunması hedeflendi.

 Yapılan toplantı sonrasında Milliyet’e konuşan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “2020 senesinde plastik poşet fiyatlarında artış olmaması için Bakanlık tarafından düzenlenen toplantıya PAGEV ailesi olarak katılım sağladık. Gelir İdaresi Başkanlığı, TESK, Türkiye Perakendeciler Federasyonu, ASD, TAMPF ile TOBB da bu toplantıya katılırken, büyük market zincirleri ile poşet üreticileri de aynı şekilde toplantıda bulundular.” Dedi.

Perakendeciler, tüketiciler ile üreticiler yönünden konunun bütün boyutlarıyla değerlendirildiğini söyleyen Bakan Yavuz Eroğlu, “ Toplantıda, şuan 25 kuruş olan fiyatın artırılmamasına yönelik ortaklaşa bir karar alındı. Belirlenen fiyatlara ilgili bakanlık da olumlu baktı. Bakanlık komite tarafından alınana bu kararı yeni yılda yapılacak düzenleme ile esas alacaktır diye umut ediyoruz.” Dedi.

 Ayrıca Bakan Yavuz   Eroğlu. “ Geçtiğimiz sene içinde hazineye aktarılan 15 kuruş 18 kuruşa çıkarak marketlere düşen pay 10 kuruştan 7 kuruşa düştü, tüketici tarafından ödenen 25 kuruşluk miktar ise sabit olarak durdu. Bu yüzden bizler satış yerlerinde tüketiciye yönlendirilen plastik poşet fiyatlarının 2021 senesinde de aynı kalması yönünde talepte bulunduk.

 Bu şekilde hazineye aktarılan 18 kuruş artarken halkımızın ödeyeceği 25 kuruş artmadan aynı kalacak. Bu sayede çevre amaçlı gerçekleştirilen bu uygulama sürecinde, satış noktalarında eskiden para alınmadan verilen poşetlerden fazladan katkı alınmasının da önüne geçmiş olduk. Bu sene ki maliye yeniden değerleme oranı 9.1 olarak incelendiğinde 2021 yılında poşet ücretleri 25 kuruş kaldığı zaman bu bedelin 19.6 kuruşu hazineye gidecek, 5.4 kuruşu ise perakende satış noktasına kalacak. Poşet fiyatlarından hazineye aktarılan gelirin çevre korunması ile geri dönüşüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca değerlendirilecek olması en büyük isteğimiz. Geleceğimiz, daha fazla geri dönüşümle bilinçli tüketimde.” Dedi.

 Çoğunluğunu KOBİ’lerin oluşturduğu poşet üreticileri açısından 2020 senesinin zorlu olduğunu dile getiren Bakan Yavuz  Eroğlu, koronavirüs salgını nedeni ile hijyen ihtiyacını da göz önüne aldıklarından poşet fiyatlarının öneminin yükseldiğini de konuşmasında belirtti.

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 20:03
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Anahtar Kelimeler:
MarketPoşetücret
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