İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...

2021 KİT sözleşmeli çalışanların maaş zammı ne kadar oldu? 2021 KİT personeli güncel maaş listesi!

KİT personellerinin 2021'de alacakları en düşük ve en yüksek maaş miktarları belli oldu.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:07
2021 KİT sözleşmeli çalışanların maaş zammı ne kadar oldu? 2021 KİT personeli güncel maaş listesi!
Takip Et:

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, KİT’lerde çalışan kişilerin maaşları miktarı belli oldu. KİT personellerinin en düşük ve en yüksek maaş miktarları belli oldu.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde uygulanacak olan en az ve en fazla miktarlar, 30 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, sözleşmeli personelin temel ücretleri, en fazla ücreti aşamayacak ve ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşmede belirlenen sözleşme ücret tavanlarını geçemeyecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 2021

Birinci grup dahil olmak üzere en az 4.036 TL, en fazla ise 6.985 TL olarak belirlendi. Peki bu grubtaki meslekler hangileri? Hepsini aşağıda sırasıyla verdik.

- Ajans Amiri

-Amir

-Asistan ve Hava Trafik Kontrolörü

- Atölye Şefi

- Avukat

-Başeksper

-Baş Kontrolör

-Baş Mimar ve Mimar

-Baş Mühendis ve Mühendis

- Baş Tabip ve Yardımcısı

-Biyolog

-Diş Tabibi

- Diyetisyen

- Eczacı

- Ekonomist

- Eksper

- Fizikçi

-Gar Şefi

- Havalimanı Müdür Yardımcısı

-Kimyager

-Kaptan

-Koruma ve Güvenlik Amiri,Şefi

-Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı

- Matematikçi

-Merkezi Satın Alma Uzmanı

-Muhasebeci

- Sivil Savunma Amiri

-Teknik uzman,şef ve öğretmenler

- Tekniker

-Tercüman

-Veteriner

-YHT Makinisti

 

İkinci grup ise en az 3.558 TL ve en fazla 6.112 TL olarak belirlendi. İkinci gruptaki meslekler aşağıda verilmiştir.

-AIM Memuru

-Amir Yardımcısı

-Anbar Memuru

-Apron Memuru

-ARFF

-Asistan AIM

-Asistan ve Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı

-Baş Hemşire

- Baş Teknisyen

- Bilgisayar İşletmeni

- Baş Dağıtıcı

- Çocuk Eğitimcisi

- Dava Takip Memuru

-Daktilograf

- Dekoratör

-Eğitim Uzmanı

- Endeks ve Faturalama Memuru

- Enformasyon Memuru

- Gişe Memuru

- Grafiker

- Haberleşme Memuru

- Hemşire

-Hostes

- İtfaiyeci

-Koruma ve Güvenlik Görevlisi

-Kütüphaneci

-Köprü Operatörü

- Laborant

-Makinist

- Öğretmen

- Pazarlama ve Dağıtım Memuru

- Pedagog

- Psikolog

-Puantör,Raportör,Repartitör

-Ressam

- Revizör

- Sağlık memuru

- Sağlık Teknisyeni

- Santral Memuru

- Satın Alma Memuru

- Satış Memuru

- Sekreter

- Teknik Ressam

-Teknisyen

- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

-Topograf

-Tren Teşkil Memuru

-Vagon Teknisyeni

 

Üçüncü grup için en az miktarı 3.427 TL, en fazla  miktarı ise 5.404 TL oldu. Üçüncü gruptaki meslekler aşağıda verilmiştir.

- Aşçı

-Bahçıvan

-Bekçi

-Çocuk Bakıcısı

-Dağıtıcı

-Destek Personeli

-Hayvan Bakıcısı

-Hizmetli

-İş Makinesi Sürücüsü

- Kaloriferci

-Makasçı

- Makinist Yardımcısı

- Manevracı

- Postacı

- Seyis

- Şoför

-Tahsildar

- Teknisyen Yardımcısı



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KİTMaaş2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
Borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 1 ay daha uzatıldı
Borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 1 ay daha uzatıldı
Halkbank, 2021 yılında KOBİ’lere yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sunuyor
Halkbank, 2021 yılında KOBİ’lere yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sunuyor
Volkswagen, Manisa'daki fabrika yatırımından vazgeçti!
Volkswagen, Manisa'daki fabrika yatırımından vazgeçti!
Bakan Selçuk açıkladı! Maaş ödemeleri erkene çekildi
Bakan Selçuk açıkladı! Maaş ödemeleri erkene çekildi
2021 yılı asgari ücret ve AGİ miktarları belli oldu
2021 yılı asgari ücret ve AGİ miktarları belli oldu

Popüler Haberler

2021 KİT sözleşmeli çalışanların maaş zammı ne kadar oldu? 2021 KİT personeli güncel maaş listesi!
Milli Piyango bileti amorti ve teselli ikramiyeleri nereden alınır?
2021 Milli Piyango 2,3,4,5 bilen ne kadar para kazandı, ne kadar alacak?
Gain TV Şokopop ne zaman başlayacak?
31 Aralık tekel bayileri açık mı, alkol satışı yasak mı? 31 Aralıkta alkol satışı kaça kadar?
2020 Milli Piyango kazanan numaralar neydi, hangi bilete, kime çıkmıştı?
Müslümanlar, yılbaşı gecesi ne yapmalı, hangi ibadetler yerine getirilmeli?
2021 Viski fiyatları ne kadar oldu? Güncel viski fiyatları
2021 Rakı fiyatları ne kadar? Güncel rakı markaları ve fiyatları
O Ses Türkiye yılbaşı Hande Erçel kimdir, kaç yaşında, nereli?
Akrep dizisi İpek kimdir? Gerçek adı nedir? Esila Umut nereli, yaşı kaç?
Kurban Bayramı kutlama mesajları - 2019 En güzel ve yeni resimli kurban bayramı tebrik mesajları
YouTuberlar ayda kaç para kazanıyor?
26.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce Polis adayı merakla bekliyor!
Adliye dosyaları neden pembe renklidir? Yarım kapak dosya nedir?
Google DOODLE 202 yılbaşı ne demek, ne anlama geliyor?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2021 canlı izleme youtube kanalı linki
FOX TV Şahane Hayaller filmi konusu ve oyuncuları
Yılbaşında neden kırmızı külot giyilir? Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı ( don ) geleneği
2021 Çiftçiye gübre ve mazot desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Çiftçi mazot ve gübre desteği parası nasıl alınır?
2021 Kanada asgari ücret ne kadar? Kanada işçi alımı var mı? Kanada'da çalışma koşulları ve iş başvurusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.