2021 KİT sözleşmeli çalışanların maaş zammı ne kadar oldu? 2021 KİT personeli güncel maaş listesi!

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, KİT’lerde çalışan kişilerin maaşları miktarı belli oldu. KİT personellerinin en düşük ve en yüksek maaş miktarları belli oldu.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde uygulanacak olan en az ve en fazla miktarlar, 30 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, sözleşmeli personelin temel ücretleri, en fazla ücreti aşamayacak ve ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşmede belirlenen sözleşme ücret tavanlarını geçemeyecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 2021

Birinci grup dahil olmak üzere en az 4.036 TL, en fazla ise 6.985 TL olarak belirlendi. Peki bu grubtaki meslekler hangileri? Hepsini aşağıda sırasıyla verdik.

- Ajans Amiri

-Amir

-Asistan ve Hava Trafik Kontrolörü

- Atölye Şefi

- Avukat

-Başeksper

-Baş Kontrolör

-Baş Mimar ve Mimar

-Baş Mühendis ve Mühendis

- Baş Tabip ve Yardımcısı

-Biyolog

-Diş Tabibi

- Diyetisyen

- Eczacı

- Ekonomist

- Eksper

- Fizikçi

-Gar Şefi

- Havalimanı Müdür Yardımcısı

-Kimyager

-Kaptan

-Koruma ve Güvenlik Amiri,Şefi

-Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı

- Matematikçi

-Merkezi Satın Alma Uzmanı

-Muhasebeci

- Sivil Savunma Amiri

-Teknik uzman,şef ve öğretmenler

- Tekniker

-Tercüman

-Veteriner

-YHT Makinisti

İkinci grup ise en az 3.558 TL ve en fazla 6.112 TL olarak belirlendi. İkinci gruptaki meslekler aşağıda verilmiştir.

-AIM Memuru

-Amir Yardımcısı

-Anbar Memuru

-Apron Memuru

-ARFF

-Asistan AIM

-Asistan ve Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı

-Baş Hemşire

- Baş Teknisyen

- Bilgisayar İşletmeni

- Baş Dağıtıcı

- Çocuk Eğitimcisi

- Dava Takip Memuru

-Daktilograf

- Dekoratör

-Eğitim Uzmanı

- Endeks ve Faturalama Memuru

- Enformasyon Memuru

- Gişe Memuru

- Grafiker

- Haberleşme Memuru

- Hemşire

-Hostes

- İtfaiyeci

-Koruma ve Güvenlik Görevlisi

-Kütüphaneci

-Köprü Operatörü

- Laborant

-Makinist

- Öğretmen

- Pazarlama ve Dağıtım Memuru

- Pedagog

- Psikolog

-Puantör,Raportör,Repartitör

-Ressam

- Revizör

- Sağlık memuru

- Sağlık Teknisyeni

- Santral Memuru

- Satın Alma Memuru

- Satış Memuru

- Sekreter

- Teknik Ressam

-Teknisyen

- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

-Topograf

-Tren Teşkil Memuru

-Vagon Teknisyeni

Üçüncü grup için en az miktarı 3.427 TL, en fazla miktarı ise 5.404 TL oldu. Üçüncü gruptaki meslekler aşağıda verilmiştir.

- Aşçı

-Bahçıvan

-Bekçi

-Çocuk Bakıcısı

-Dağıtıcı

-Destek Personeli

-Hayvan Bakıcısı

-Hizmetli

-İş Makinesi Sürücüsü

- Kaloriferci

-Makasçı

- Makinist Yardımcısı

- Manevracı

- Postacı

- Seyis

- Şoför

-Tahsildar

- Teknisyen Yardımcısı