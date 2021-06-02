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2021 KDV indirimi ne zaman sona erecek?

Pandemiden etkilenen işletmelere uygulanan KDV ve stopaj indirimlerinin süresi uzatıldı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki 2021 KDV indirimi ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

02 Haziran 2021 Çarşamba 14:56
2021 KDV indirimi ne zaman sona erecek?
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Milyonlarca vatandaş KDV indirimiyle ilgili olarak yeni gelişmeleri merakla araştırıyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile KDV ve stopaj indirimlerinin süresi uzatıldı.

2021 KDV indirimi ne kadar uzatıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayınlanan KDV indiriminin süresi iki ay daha uzatıldı.

KDV indirimi ne zaman sona erecek?

Katma Değer Vergisi (KDV), %20 yerine 31 Temmuz 2021 tarihine kadar %10 şeklinde uygulanacak. Böylelikle, korona virüs salgınından maddi olarak en çok etkilenen sektörler dikkate alınıp ekonominin normalleşmesi doğrultusunda daha önce 31Mayıs 2021'e kadar uygulanacak olan  yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema-tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleriyle küçük esnafın faliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım-onarım faaliyetleri için yapılan KDV oran indirimleri, 31Temmuz’a kadar uzatıldı.


Son Güncelleme: 02.06.2021 14:56
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