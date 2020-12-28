2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşına zam geldi mi?

Bugün 2021 asgari ücreti belirlendi. Pandemi sırasında kısa çalışma ödeneği miktarının ve işsizlik ücretlerinin gündemimizde giderek daha fazla önem kazandığı ve ücretsiz izinli kişilere ödenen nakdi ücret desteğinin artacağı açıklandı. 2021'de işsizlik aylığı ne kadar? İşsizlik ücretleri ne kadar artacak? Gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

2021 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

2021 yılında asgari ücret 3.577,50 brüt ve 2.825,90 net oldu. Asgari ücret 500 TL artırıldı. Asgari ücret %21,56 artış göstermiş oldu.

2021'deki en yüksek işsizlik maaşı 2.825.90 TL net gelir olarak verilecek.

Pandemi sırasında kısa süreli çalışma ödeneği miktarının ve işsizlik ücretlerinin gündemimizde giderek daha fazla önem kazandığı ve ücretsiz izinli kişilere ödenen nakdi ücret desteğinin artacağı açıklandı. Yeni rakamlar Ocak ayında yürürlüğe girecek. Bu ödenekler toplam asgari ücrete bağlı olduğundan, ödenek Ocak ayında belirlenen yeni asgari ücret ile artacaktır.

2020 işsizlik maaşı ne kadardı?

İŞKUR işsizlik maaşı süresi

Hizmet akdi sona ermesinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olup işsizlik sigortası ödemesi yapmış olan işsiz sigortalılar 180gün,

900 gün sigortalı olup işsizlik sigortası ödeneği ödeyen sigortalı işsizlerin 240 gün,

Sigortalı işsizler işsizlik sigortasından yararlanabilirler, bu kişiler sigortalı 1.080 gün çalışmış ve 300 gün işsizlik sigortası ödemesi yapmış olmaları gerekir.

İŞKUR işsizlik maaşı şartları

Kendi iradenizin ve suçluluğunuzun ötesinde işsiz kalmış olmak

Hizmet akdinin sona ermesinden 120 gün öncesine kadar hizmet akdine tabi olmak

İşsizlik sigortası primi, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle ödenmiş olması.

Hizmet akdi sona erdikten sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR şubesine şahsen veya elektronik ortamda bildirimde bulunmak.

İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Hizmet aksi sona erdikten sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR şubesine bildirilmesi gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR şubesine şahsen veya www.iskur.gov.tr ​​adresinden online olarak yapılabilir. Başvurunun mücbir sebepler haricinde 30 gün içinde yapılmaması halinde, başvurunun teslim edilmesindeki gecikme, toplam hak sahipliği süresinden düşülür.