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2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu, işsizlik maaşı alanlar aylık kaç TL alacak?

Asgari ücrete zam gelmesinin ardından vatandaş işsizlik maaşına da zam gelir mi diye merak etmeye başladı. Yeni yılda işsizlik maaşı ne kadar? Yapılan açıklamalar doğrultusunda bu yıl asgari ücret 500 TL artmıştı. İşsizlik maaşı hakkında detaylar merak edilmektedir.

13 Ocak 2021 Çarşamba 23:37
2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu, işsizlik maaşı alanlar aylık kaç TL alacak?
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Yeni yılın gelmesiyle birlikte işsizlik maaşının değişip değişmeyeceği merak edilmeye başlandı. Asgari ücrete gelen zam üzerine işsizlik maaşına da zam geleceği düşünüldü.

2021 işsizlik maaşı ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu açıklama yaptı. Yeni karara göre net rakam belirlendi. 2021 asgari ücret net 2.825 TL 90 kuruş olarak belirlendi. Geçen yılki miktar 500 TL daha azdı. Bu sene asgari ücret 21,56 oranında yükselmiştir.

En düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin %40’ı oranında olmaktadır. En yüksek oran ise %80’dir.

En düşük işsizlik maaşı: 1.431 TL

En yüksek işsizlik maaşı: 2.862 TL

Bu yıl verilmeye devam eden Kısa Çalışma Deneği ve işsizlik maaşı da yükselmiştir.

İşsizlik maaşını kimler alabilir?

2021 işsizlik maaşı artışından sadece 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle İŞKUR’a başvuruda bulunanlar yararlanabilecektir. Mevcut durumda işsizlik maaşı alan kişiler 2021 senesi işsizlik ödeneği zammından yararlanamayacaktır.



Son Güncelleme: 13.01.2021 23:37
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretIşsizlik Maaşı
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