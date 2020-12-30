2021 işkur işsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası maaşa göre ödenen en düşük işsizlik maaşı ödemeleri güncel rakamları

2021 yılı işsizlik maaşı ödemesi asgari ücret artış oranında artacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TİSK ve Türk İş’ten oluşan asgari ücret tespit komisyonu %21,5 oranında artış kararı aldı. Bu maaş artışına göre, çalışanlar önümüzdeki yıl 2.825 TL'nin altında ücret almayacak. Asgari ücretin artırılması kararının ardından işsizlik ödeneği ödemesi de arttı.

2021 yılı zamlı işsizlik maaşı kaç TL oldu?

İşsiz vatandaşlar gerekli koşulları sağlarsa, devlet onlara işsizlik maaşı ödeyecek. İşsizlik ödeneğinin ödenmesi için en önemli şartlar, yeterli primin ödenmiş olması, hizmet akdi yapılmış olması ve başvuru sürecinde başvuru yapılmasıdır. Bu gereksinimleri karşılayan vatandaşlar işsizlik ödeneklerinden yararlanabilirler. Prim günleri 600 ila 1080 gün arasında değişen çalışanlar, 6 ila 10 aylık işsizlik ödeneği alabilir.

İşsizlik maaşı başvuru koşulları

Kendi isteği ve kusurları dışında işsiz kalmış olunması.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde hizmet akdine bağlı kalmak.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yılda en az 600 günlük işsizlik sigortası primi ödenmiş olması.

Hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamda başvurmuş olmak.

İşsizlik maaşında zamlı ödeme tablosu

İşsizlik maaşı alan vatandaşlar, SGK prim ödemeleri üzerinden ücret alacaklar. Öneğin ödenen asgari ücret için asgari bir primler için ödenecektir. Ancak işçiye ödenen primin fazla olması halinde ödenen rakama göre maaş ödenir. O rakamlar aşağıdaki gibidir:

2020'de en düşük işsizlik maaşı 1.168 Türk Lirası - 2021'deki en düşük işsizlik oranı 1.420 Türk Lirasına yükselmiştir.

2021 yılı en yüksek işsizlik maaşı 2.840 TL'dir.

Maaşa Göre İşsizlik Maaşı Hesaplama

Maaşa göre işsizlik ödeneği hesaplamak isteyenler, brüt maaş üzerinden hesaplanacaktır. Çalışanların işsizlik ücretleri, toplam asgari ücretin ancak %80'ini alabilmektedir. Bu durumda 2021 işsizlik maaşına en az 1.420 Türk lirası, en fazla 1.840 Türk lirası ödenecektir.