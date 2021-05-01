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2021 intibak zammı olacak mı? İntibak ile ilgili son durum nedir ve ne olacak? işte 1 Mayısıs 2021 Cumartesi son dakika intibak haberleri

Mayısıs 1 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan intibak zammı olacak mı? İntibak ile ilgili son durum nedir ve ne olacak? işte son dakika intibak haberleri ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. intibak zammı olacak mı? İntibak ile ilgili son durum nedir ve ne olacak? işte son dakika intibak haberleri konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 05:32
2021 intibak zammı olacak mı? İntibak ile ilgili son durum nedir ve ne olacak? işte 1 Mayısıs 2021 Cumartesi son dakika intibak haberleri
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, intibak zammı formülünün onaylandığını ve teklifin 355 TL olarak sunulduğunu dile getirdi. COVID-19 sebebiyle 1500 TL zam yükselişi ve 1000 TL bayram ikramiyesinin yatırılması nedeniyle şu günlerde resmi zam duyurusunun yapılmayacağı belirtildi. Problemlerin giderilmesini müteakip emeklilere daha müjdeli haberler verileceğini konuşan Selçuk, milyonları ilgilendiren zam açıklaması ile ilgili detayları paylaştı.

İntibak zammı yapılacak

Bakanlık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı için harekete geçti. Bağ-Kur ile SSK emeklilerine intibak zammına dair gerekli karar verildi. Ödemelerle birlikte emekli maaşının minimum 1500 TL olmasıyla birlikte düşük maaş kalmadı ve ödemeler yükseltildi.

Emekli vatandaşların yakından takip ettiği intibak yasası ile ilgili düzenleme yapılabilmesi için harekete geçildi. Söz konusu zamlarla birlikte emekliye en çok 355 TL zam yapılacak. Maaş farklarının giderilebilmesi için intibak zammı uygulanacak. Promosyon ödemeleri çerçevesinde de düşük maaş alanların sorunlarının giderilebilmesi amaçlanıyor.

Emekliye intibak zammı ile ilgili son durum

Aile Bakanlığı’nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına dair şuan henüz net bir gelişme yaşanmadı. İntibak zammı için yeşil ışık yakılmasına karşın düzenlemenin kimleri kapsadığı ve maaşların ne kadar yükseleceği ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde belli olacak.

Emekliye 355 TL ek intibak zammı detayları

2000 yılı öncesinde emekli vatandaşlar için intibak düzenlemeleri yapıldı. Yapılan son düzenlemeler çerçevesinde belirlenen tarihler öncesinde emekli olanlara 55 TL ila 355 TL arasında zam yapılacak. Söz konusu kararın TBMM’den çıkması halinde  milyonu aşkın emekli intibak zammından yararlanabilecek.  




Son Güncelleme: 01.05.2021 05:32
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