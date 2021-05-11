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2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?

İlave tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını birçok vatandaş araştırırken konu ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalar yaptı. Peki, '2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?' sorularının yanıtları haberimizde...

11 Mayıs 2021 Salı 16:26
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
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İlave tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını birçok vatandaş merak ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 binden fazla kamu işçisine ilave tediyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı.

İleve tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

Bakan Bilgin, 700bin üzerindeki kamu işçisine ilave tediyeleri 11 Mayıs Salı günü hesaplarına yatacağını açıkladı. Kamu işçisine ilave tediyenin ilk taksiti 29 Ocak tarihinde ödenmesi yapılmıştı.

İlave tediye nedir?

52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içerisinde olan belirlenen kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılmaktadır. Bu kurumlar şöyle:

-Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

-Kamu iktisadi teşekkülleri,

-Genel ve katma bütçeli kurumlar,

-Özel bütçeli idareler,

-Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

2021

İlave tediye ne kadar?

Kadrolu kamu ve taşeron işçilerine verilen 52günlük ikramiye ödemeleri dört taksit şeklinde gerçekleşmektedir. Birinci ilave tediye taksit ödemesi hesabı yapılırken işçinin aldığı brüt ücretten hesaplanmaktadır. Hesaplamanın ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ve gelir vergisine ek olarak damga vergiside kesilmektedir.

Bu sene asgari ücretle çalışan işçi 52gün üzerinden net 3bin 646TL ikramiye alacaktır. Bununda on üç günlük tutarı yani 911,73TL  29 Ocak tarihinde verilmişti.


Son Güncelleme: 11.05.2021 16:26
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Anahtar Kelimeler:
Ilave Tediye2021Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıVedat Bilgin
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