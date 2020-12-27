2021 ilave tediye 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 4d işçiye ikramiye ödeme tarihleri

Yeni işe alınan kamu ve taşeron işçilerinin tediye ödemeleri devam ediyor. 2020 yılına kadar sağlanan tediyelerin ardından, çalışanlar ilk taksitin 2021'de ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. 2021 için ek tediyeler kamu çalışanlarına ve taşeronlara 4 taksitte ödeniyor. 2020'de ilk tediye 31 Ocak'ta, ikincisi 22 Mayısıs'ta, üçüncüsü 27 Temmuz'da ve dördüncüsü 14 Aralık'ta ödendi. 2021 yılında 4d çalışan ilave tediyenin ilk taksitinin ödeme tarihleri, Resmi Gazete’de henüz yayınlanmadı. 2021 yılında ilk taksit ilave tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

1. İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? (2021)

Her yıl dört taksitte ödenen ilave tediye için ilk taksit ödeme günü ne zaman? Henüz Resmi Gazete'de ilave tediye tarihleri yayınlanmamıştır. 6772 sayılı kanun kapsamında kurumlarda çalışan personele verilen ilave tediyelere ilişkin 11 Temmuz 2020 tarihli karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'ye göre 2020 4. İlave tediye tarihi 14 Aralık olarak belirlendi. İşe alınan kamu ve taşeron işçilerden bu ödemeyi yaklaşık 900 bin kişi almıştır.

İlave tediye ödemesi kaç para?

Hepimizin bildiği gibi, sürekli kamu ve taşeron işçiler için 52 günlük ikramiye dört taksitte ödeniyor. 1. İlave tediyelerinin nasıl hesaplanacağı merak onuşu oldu. İlk ilave tediyelerinin taksitini hesaplarken çalışanın toplam maaşı hesaplanır. Hesaplandıktan sonra sosyal sigorta primleri ve gelir vergisine ek olarak damga vergisi de düşülür. İlk ilave tediyenin ne olduğunu öğrenmek isteyenler için asgari ücretli çalışanlar için 52 günlük net ikramiye 3.646 TL olarak hesaplandı. 2021'de asgari ücret arttıkça hesaplama değişecek.

İlave tediye ödemesi kimlere yapılır?

Araştırmanın konusu kimin ödeme aldığı ve hangi kurumların ödeme sağladığıdır. Tüm çalışanlar 52 günlük ikramiye almaz. Devlet ve bağlantılı işletmelerin çalışanlarına ek ödeme yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda kadrolu kamu çalışanlarına ek ödeme yapılır:

Sermayesinin yarısından fazlasının devlete ait olduğu kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşebbüsleri,

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

"Hizmet akdi" ile belediye ve özel idarelerle çalışanlar.

İlave tediye nedir, ne anlama gelir?

Kanun kapsamında taşeron ve kamuda çalışanlara 52 gün ücret ödeniyor. Bu nedenle 6772 sayılı Kanunun teminat altına alınarak işçilere tanınan ilave tediye, kamu çalışanlarının elde etmesi gereken bir hak haline gelmiştir. Genel yönetim kapsamında kamu idaresinde çalışan işçiler, devlet tüzel kişiliği içinde ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan kamu idaresi kurumlarında çalışan çalışanlara her yıl 52 gün maaş ödemek zorundadır.