2021 ilave tediye 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 4d işçiye ikramiye ödeme günü!

Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine verilen tediye ödemelerinin 2021 yılındaki ilk taksit tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı işçiler tarafından araştırılmaya başlandı. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine yapılan ödemi 4 taksit şeklinde gerçekleştiriliyor. 2020 senesinde ki ödemelerin ilki 31 Ocak, ikincisi 22 Mayısıs, üçüncüsü 27 Temmuz son olarak dördüncüsü ise 14 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. 2021 yılında yapılacak 4e işçi ilave tediye ödemelerinin ilk taksit ödemesinin tarihi henüz Resmi Gazete’de yayınlanmış değil. Ödemeler her sene 4 taksit şeklinde 52 günlük ücret ödemesi olarak yapılıyor.

2021 yılı ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılıyor?

Her sene 4 taksit şeklinde ödemesi yapılan ilave tediye 1. Taksit ödeme gününün bu sene ki tarihi ödemeyi bekleyen işçilerce büyük merak konusu oldu. İlave tediye ödemesinin 2021 yılına dair tarihi ile ilgili Resmi Gazete’de henüz bir açıklama yayımlanmadı. 6772 sayılı kanun kapsamında bulunan kurumlarda çalışmakta olan işçilere yapılan ilave tediye ödemeleri hakkında, 11.07.2020 tarihli karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 2021 yılında yapılacak ödemelerin tarihinin yayınlanması da merakla bekleniyor.

İlave tediye ödemesi ne kadar?

Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine yapılan 52 günlük ödemeler yukarıda da belirttiğimiz gibi 4 taksit olarak yatırılıyor. Tediye taksit ödemesinin ilkinin hesaplanması için işçinin aldığı brüt ücret dikkate alınıyor. Bu hesaplama sonrası, SGK prim ve gelir vergisinin yanı sıra damga vergisi de ücretten kesiliyor. Tediye ödemesinin ne kadar olacağı hesaplanırken asgari ücret ile çalışan bir işçinin 52 günlük ikramiye tutarı 3 bin 646 lira olarak hesaplanıyor. 2021 yılında asgari ücrete zam geleceğinden dolayı bu hesaplamada değişiklik olacaktır.

İlave tediye ödemesini kimler alabiliyor?

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İlave tediye ödemeleri bütün işçilere verilmiyor. Yalnızca 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Kanunu kapsamında olan kurumlarda çalışan kadrolu kamu işçilerine bu ödeme yapılıyor. Bu kanun kapsamına giren kurumlar şu şekildedir:Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

-Kamu iktisadi teşekkülleri,

-Genel ve katma bütçeli kurumlar,

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İlave tediye ödemesi ne demektir?

Özel bütçeli idareler,Belediye ve özel idareler "Hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

6772 sayılı kanun gereğince kadroya girmiş olan taşeron ve kamu işçilerine 52 günlük ödeme yapılması hüküm altına alındı. Yalnızca işçilerin alabildiği bu ilave tediye ödemesi 6772 sayılı kanunla birlikte güvence altına alınarak, kamuda çalışan işçilerin almaları şart olan bir hak haline geldi. Genel yönetim kapsamında olan kamu idarelerinde kadroya dahil olan işçilere, ayrı bir tüzel kişilik bulunma gereği olmadan devlet tüzel kişiliği kapsamında yer alan genel bütçe kapsamında olan kamu idarelerine ait bu kurumlarda kadroya geçmiş olan işçilere yıl içinde 4 taksit ile 52 günlük tediye