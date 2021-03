2021 il il trafik sigortası ne kadar, nasıl sorgulanır? 2021 trafik sigortası kılavuzu

Bakanlık tarafından belirlenen fiyat artışları açıklandı. Sigorta şirketlerinin fiyat artışları da bakanlık tarafından belirleniyor. Bu doğrultuda sigorta şirketleri bakanlığın belirlemiş olduğu fiyatın üstüne çıkamıyor. Lakin bazen istedikleri takdirde fiyatın altına düşebiliyorlar.

2021 İllere göre trafik sigortası ücretleri

• Adana: 1.518 TL

• Adıyaman: 1.457 TL

• Afyonkarahisar: 1.472 TL

• Ağrı: 1.472 TL

• Amasya: 1.472 TL

• Ankara: 1.580 TL

• Antalya: 1.503 TL

• Artvin: 1.488 TL

• Aydın: 1.457 TL

• Balıkesir: 1.472 TL

• Bilecik: 1.488 TL

• Bingöl: 1.518 TL

• Bitlis: 1.488 TL

• Bolu: 1.488 TL

• Burdur: 1.457 TL

• Bursa: 1.580 TL

• Çanakkale: 1.457 TL

• Çankırı: 1.472 TL

• Çorum: 1.488 TL

• Denizli: 1.503 TL

• Diyarbakır: 1.503 TL

• Edine: 1.472 TL

• Elazığ: 1.488 TL

• Erzincan: 1.488 TL

• Erzurum: 1.534 TL

• Eskişehir: 1.518 TL

• Gaziantep: 1.488 TL

• Giresun: 1.503 TL

• Gümüşhane: 1.488 TL

• Hakkâri: 1.457 TL

• Hatay: 1.457 TL

• Isparta: 1.457 TL

• Mersin: 1.488 TL

• İstanbul: 1.626 TL

• İzmir: 1.534 TL

• Kars: 1.457 TL

• Kastamonu: 1.457 TL

• Kayseri: 1.534 TL

• Kırklareli: 1.472 TL

• Kırşehir : 1.488 TL

• Kocaeli: 1.580 TL

• Konya 1.503 TL

• Kütahya: 1.457 TL

• Malatya: 1.503 TL

• Manisa: 1.472 TL

• Kahramanmaraş: 1.472 TL

• Mardin: 1.457 TL

• Muğla: 1.457 TL

• Muş: 1.488 TL

• Nevşehir: 1.472 TL

• Niğde: 1.472 TL

• Ordu: 1.518 TL

• Rize: 1.518 TL

• Sakarya: 1.518 TL

• Samsun: 1.518 TL

• Siirt: 1.488 TL

• Sinop: 1.457 TL

• Sivas: 1.488 TL

• Tekirdağ: 1.518 TL

• Tokat: 1.457 TL

• Trabzon: 1.518 TL

• Tunceli: 1.457 TL

• Şanlıurfa: 1.457 TL

• Uşak: 1.472 TL

• Van: 1.472 TL

• Yozgat: 1.472 TL

• Zonguldak: 1.488 TL

• Aksaray: 1.488 TL

• Bayburt: 1.503 TL

• Karaman: 1.472 TL

• Kırıkkale: 1.503 TL

• Batman: 1.488 TL

• Şınak: 1.472 TL

• Bartın: 1.472 TL

• Ardahan: 1.457 TL

• Iğdır: 1.488 TL

• Yalova: 1.534 TL

• Karabük: 1.518 TL

• Kilis: 1.457 TL

• Osmaniye: 1.457 TL

• Düzce: 1.518 TL

Araçlara göre primler değişti

Sigorta Bilgi Merkezi üzerinden trafik sigortası sorgulama

Araçlara göre her yıl değişen prim miktarı bu yıl da değişti. 2021 yılı için en yüksek prim İstanbul’da görülüyor. 4 bin 65 TL’lik ödeme ile birinci kademe sürücüler ödeme yapacak. En düşük prim ödemesi ise yedinci kademedeki hasarsız araçlarda 327 TL olacak. İstanbul’daki minibüslerde 7 bin142 TL ile en yüksek primi birinci kademe araç sahipleri ödüyor. İstanbul’daki otobüslerin en yüksek primi ise 25 bin 128 TL iken en düşük prim 6 bin 328 TL’dir. Kamyonların en yüksek primi 11 bin 373 TL olurken en düşüğü 2 bin 854 TL oluyor. Bunların yanı sıra motosikletlerin en yüksek primi 1.657 TL iken en düşüğü 327 TL oluyor.

Sigorta Bilgi Merkezi üzerinden sigorta sorgulama işlemi yapılırken “Trafik Poliçe Sorgulama” seçeneğine tıklanır. Trafik sigortası bilgilerine ulaşırken istenilen yerler doldurulur. Kişi vatandaşlık numarası ve araç plakası ile kolaylıkla işlemini tamamlayabilir.

E-devlet aracılığı ile trafik sigortası sorgulama

Öncelikle e-devlet sistemine ilgili bilgilerle yani vatandaşlık numarası ve şifre ile giriş yapılır. Ardından “Sigorta Bilgi Merkezi” kısmına tıklanır. Açılan sayfadan “Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama” ekranına gidilir. Açılan sayfada tüm bilgilere erişebilirsiniz.

Trafik Sigortası neden zorunludur?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında olan bu durum her yıl düzenlenmektedir. Trafik sigortası zorunluluğu ile trafiğin işleyişi de düzenlenmektedir. Trafik sigortası yapıldığı takdirde bir kaza sonucu oluşacak hasarların güvence altına alınması sağlanır. Sigorta uygulaması 0-7 kademe arasında değerlendirilmektedir. Eğer sigorta ilk kez yapılıyorsa dördüncü kademeden başlamaktadır. Araç kaza yaptığı takdirde geçirdiği her yılda sigorta primi düşmektedir. Kaza yapan ve hasar gören araçların kademeleri ise yükselmektedir. Kademesi yükselen araçların dolayısıyla prim miktarı da artar. Araçların sigorta tutarları her kademede değişmektedir. Araç tipi de bunda etkilidir.