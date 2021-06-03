2021 Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kiralara Haziran ayında ne kadar zam yapılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından haziran ayı artışları açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin merakla beklediği bu artışların oranları duyuruldu. 2021 Haziran ayı içerisinde yenilenecek kira sözleşmelerine zamlar yapılıyor. Kiracılara her yıl bir kere olarak bu zamlar yapılır ve Borçlar Kanunu esasına göre de düzenlenir.

Geçtiğimiz yılda hesaplanan enflasyon oranlarında bu yıl bazı değişikliklere gidildi. Enflasyonlardaki artışlar kira bedellerine olumsuz olarak yansımaktadır. 2018 yılının Eylül ayında gidilen değişiklik üzerine TÜFE tarafından oranların hesaplanması belirtildi.

2021 Haziran ayı kira artış oranları

Nisan ayı enflasyonlarına göre düzenlenen bu zam oranlarını TÜİK açıkladı. Konut ve iş yeri kira sözleşmesi bu ay yenilenecek olan zam oranları ile yenilecektir. Tüketici fiyat endeksi yıllık olarak hesaplandığında %16,59 aylık olarak %0.89 oranında artış gösterdi. yurt içi üreticilerin fiyat endeksi yıllık olarak %38,33 ve aylık %3,92 oranında arttı.

Hesaplama öneği

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 14.13

Zam bedeli: 141 lira

Zamlı kira bedeli: 1.141 lira