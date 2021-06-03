İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

2021 Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kiralara Haziran ayında ne kadar zam yapılacak?

Her sene kira bedellerine artış gelmesi ile 2021 yılının Haziran ayında da artış bekleniyor. Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira artışlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. En çok araştırılan konular arasında yer alan kira artışları hakkında detaylar haberimizde

03 Haziran 2021 Perşembe 16:42
2021 Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kiralara Haziran ayında ne kadar zam yapılacak?
Takip Et:

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından haziran ayı artışları açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin merakla beklediği bu artışların oranları duyuruldu. 2021 Haziran ayı içerisinde yenilenecek kira sözleşmelerine zamlar yapılıyor. Kiracılara her yıl bir kere olarak bu zamlar yapılır ve Borçlar Kanunu esasına göre de düzenlenir.

Geçtiğimiz yılda hesaplanan enflasyon oranlarında bu yıl bazı değişikliklere gidildi. Enflasyonlardaki artışlar kira bedellerine olumsuz olarak yansımaktadır. 2018 yılının Eylül ayında gidilen değişiklik üzerine TÜFE tarafından oranların hesaplanması belirtildi.

2021 Haziran ayı kira artış oranları

Nisan ayı enflasyonlarına göre düzenlenen bu zam oranlarını TÜİK açıkladı. Konut ve iş yeri kira sözleşmesi bu ay yenilenecek olan zam oranları ile yenilecektir. Tüketici fiyat endeksi yıllık olarak hesaplandığında %16,59 aylık olarak %0.89 oranında artış gösterdi. yurt içi üreticilerin fiyat endeksi yıllık olarak %38,33 ve aylık %3,92 oranında arttı.

Hesaplama öneği

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 14.13

Zam bedeli: 141 lira

Zamlı kira bedeli: 1.141 lira


Son Güncelleme: 03.06.2021 16:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kira Sözleşmesi ZamıHaziran Ayı Kira Artışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?
Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?
Esnafa hibe desteği başvuruları başladı mı? Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? E-devlet hibe desteği başvurusu 2021
Esnafa hibe desteği başvuruları başladı mı? Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? E-devlet hibe desteği başvurusu 2021
Mayıs 2021 Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?
Mayıs 2021 Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?
Vergi borcu yapılandırma E beyanname şifresi nasıl ve nereden alınır?
Vergi borcu yapılandırma E beyanname şifresi nasıl ve nereden alınır?
Enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu?
Enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu?
Vergi ve borç yapılandırması hangi borçları kapsıyor? Vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?
Vergi ve borç yapılandırması hangi borçları kapsıyor? Vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?

Popüler Haberler

5 Haziran 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kırmızı Oda 40. bölüm full izle! Kırmızı Oda son bölüm tek parça TV 8 4 Haziran 2021
Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm full izle! Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm tek parça ATV 4 Haziran 2021
Son Yaz 21. son bölüm full tek parça izle Fox TV 4 Haziran 2021 Cuma
Arka Sokaklar 592. bölüm full izle! Arka Sokaklar son bölüm tek parça Kanal D 4 Haziran 2021
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
TJK 5 Haziran 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
İstenmeyen smslerden kurtulmak için neler yapılabilir? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2021
Rüyada yılan sokması görmek anlamı ve yorumu
2021 Ek5 tarım sigorta primi ne kadar olacak?
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Koltuk altı kararması nasıl gider? Koltuk altı neden kararır?
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Gizem Erman Soysaldı oynadığı diziler
Bozkır Aslanı Celaleddin 4. bölüm fragman izle - Bozkır Aslanı Celaleddin 11 Haziran 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı
Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri 2021
Set Ekstra sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TV 8 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
5 Haziran 2021 Cumartesi günü Kanal D yayın akışı
Boşanma dilekçesi hangi mahkemeye verilir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.