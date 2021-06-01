İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

2021 Haziran ayı 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren kira artış oranları 2021 yılı merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Kira artış oranları TÜFE baz alınarak TÜİK tarafından açıklanmaktadır. 2021 yılı Haziran ayı kira artış oranları açıklandı mı? Kira artış oranları nasıl hesaplanır? 2021 Haziran ayı kira artış oranları ne zaman açıklanacak? Merak ettiğiniz soruların cevapları haberimizde. İşte tüm detaylar...

01 Haziran 2021 Salı 22:44
2021 Haziran ayı 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Takip Et:

2021 Haziran ayı kira artış oranları

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından 3 Haziran 2021 Perşembe günü kira artış oranları açıklanacaktır.

Kira artış oranları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından birlikte hazırlanarak açıklanmaktadır. Kira artış oranları TÜFE dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Açıklanan rakam ev sahibi tarafından belirlenen yüksek tavan zam oranı olmaktadır. 

2021 yılı Mayıs ayı kira artış oranı

Nisan 2021 yılı bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %17,14 artış gerçekleşmiştir. 

2021 Mayıs kira artış oran hesaplama öneği

Konut kirası:1000 TL

Kira artış oranı: %13,70

Mayıs ayı kira zammı: 1.137,00 TL


Son Güncelleme: 01.06.2021 22:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kira Artış OranlarıKira Artış Oranları HesaplamaKira Artış Oranları 2021 HaziranTÜİKTÜFE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mayıs 2021 nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? Mayıs 2021 nakdi ücret desteği ödeme tarihleri
Mayıs 2021 nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? Mayıs 2021 nakdi ücret desteği ödeme tarihleri
Temmuz 2021 ayında memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Olası zam oranları belli oldu!
Temmuz 2021 ayında memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Olası zam oranları belli oldu!
Nefes kredisinde başvurular nasıl yapılır? Nefes kredisi nedir, kimlere verilecek? İşte tüm ayrıntılar
Nefes kredisinde başvurular nasıl yapılır? Nefes kredisi nedir, kimlere verilecek? İşte tüm ayrıntılar
6 ay geri ödemesiz 200 bin TL Nefes Kredisi şartları nelerdir, kimlere verilecek?
6 ay geri ödemesiz 200 bin TL Nefes Kredisi şartları nelerdir, kimlere verilecek?
2021 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kaç TL ikramiye yatacak?
2021 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kaç TL ikramiye yatacak?
Devlet esnafa geçici ‘sicil affı’ hakkı veriyor!
Devlet esnafa geçici ‘sicil affı’ hakkı veriyor!

Popüler Haberler

2021 Haziran ayı 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Ziraat Bankası kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Koronavirüs kredi borç erteleme işlemleri
Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor?
Pride ne demektir anlamı nedir? Pride Month 2021 ne zaman? Pride ayı nedir?
Kafelerde nargile yasağı kalktı mı? Nargile kafeler açıldı mı, açılacak mı?
1 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman ? EDHO sezon finali tarihi
Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında, nereli?
Lavin Ay kimdir? Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi Lavin Ay kimdir, kaç yaşında, instagram adresi nedir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden'in yer aldığı diziler
Aile Bakanlığı ödünç para başvurusu nasıl yapılır? Ödünç para geri ödenmezse ne olur?
SGK Sürekli iş göremezlik raporu nasıl alınır? 2021 İş kazası maaşı şartları nelerdir?
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Son Darbe filmi konusu ne? Son Darbe filmi oyuncuları ve konusu
TV yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Gelinim Mutfakta Esra yarışmadan ayrıldı mı, Esra neden yok, hastalığı ne?
Kanal D'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal D 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
2021 Haziran KYK ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri hangi tarihlerde hesaplara yatar?
1 Haziran 2021 Salı TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kafeler restoranlar açıldı mı, kaça kadar açık? Haziran 2021 kafe ve restoran güncel çalışma saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.