2021 Haziran ayı 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

2021 Haziran ayı kira artış oranları

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından 3 Haziran 2021 Perşembe günü kira artış oranları açıklanacaktır.

Kira artış oranları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından birlikte hazırlanarak açıklanmaktadır. Kira artış oranları TÜFE dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Açıklanan rakam ev sahibi tarafından belirlenen yüksek tavan zam oranı olmaktadır.

2021 yılı Mayıs ayı kira artış oranı

2021 Mayıs kira artış oran hesaplama öneği

Nisan 2021 yılı bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %17,14 artış gerçekleşmiştir.

Konut kirası:1000 TL

Kira artış oranı: %13,70

Mayıs ayı kira zammı: 1.137,00 TL