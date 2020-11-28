2021 hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi zam ve vergi hesaplaması

2021 Yılında Motorlu Taşıt Vergisi Nasıl Hesaplanacak? Hangi Araç Ne Kadar MTV ödeyecek? MTV Ne Kadar Olacak?

Araç sahiplerini yakından ilgilendire Motorlu Taşıt Vergisi 2021 yılında ne kadar olduğu araştırılıyor. Hangi aracın yeni yılda ne kadar Motorlu Taşıt Vergisi Ödeyeceği araç sahiplerinin gündem konusu oldu. Yeni yılda yeniden gelen değerleme oranına göre MTV’ye zam geleceği haberi yayılıyor. Zam oranının %9,11 olduğunu öğrenen araç sahipleri kendi araçlarının vergisinin ne kadar olduğunu hesaplamaya çalışıyor.

2021 Yılı MTV Nasıl Hesaplanır?

01.01.2018

Öncesii Yapılan Araçlar İçin:

1-3 yaş arasındaki 0-1300 cc gücünde motora sahip olan araçlar

2019 yılında MTV: 861 lira ödeniyordu.

2020 yılında MTV: 964 lira ödeniyordu.

2021 yılında ise MTV: 1051 lira ödenecek.

1-3 yaş arasındaki 1301-1600 cc gücünde motora sahip olan araçlar

2019 yılında MTV: 1499 lira ödeniyordu.

2020 yılında MTV: 1678 lira ödeniyordu.

2021 yılında MTV: 1830 lira ödenecek.

01.01.2018

Öncesi Tescili Yapılan Araçlar İçin:

1-3 yaş arasındaki 1601-1800 cc gücünde motora sahip araçlar

2019 yılında MTV: 2647 lira ödüyordu.

2020 yılında MTV: 2964 lira ödüyordu.

2021 yılında MTV: 3234 lira ödenecek.

1-3 yaş arasındaki 1801-2000 cc gücünde motora sahip araçlar

2019 yılında MTV: 4170 lira ödüyordu.

2020 yılında MTV: 4670 lira ödüyordu.

2021 yılında MTV: 5095 lira ödeyecek.

01.01.2018

Öncesi Tescili Yapılan Araçlar İçin

4-6 yaş arasındaki 0-1300 cc gücünde motora sahip araçlar

2019 yılında MTV: 600 lira ödüyordu.

2020 yılında MTV: 672 lira ödüyordu.

2021 yılında MTV: 733 lira ödeyecek.

1301-1600 cc gücünde motora sahip araçlar

2019 yılında MTV: 1124 lira ödüyordu.

2020 yılında MTV: 1258 lira ödüyordu.

2021 yılında MTV: 1372 lira ödeyecek.

01.01.2018 Öncesi Tescili Yapılan Araçlar İçin

4-6 yaş arasında olan 1601-1800 cc gücünde motora sahip araçlar

2019 yılında MTV: 2068 lira ödüyordu.

2020 yılında MTV: 2316 lira ödüyordu.

2021 yılında MTV: 2526 lira ödeyecek.

1801-2000 cc gücünde motora sahip araçlar

2019 yılında MTV: 3211 lira ödüyordu.

2020 yılında MTV: 3596 lira ödüyordu.

2021 yılında MTV: 3923 lira ödeyecek.

01.01.2018

Öncesi Tescili Yapılan Araçlar

7-11 yaş arasında olan ve 0-1300 cc gücünde motora sahip olan araçlar

2019 yılında MTV: 336 lira ödüyordu.

2020 yılında MTV: 376 lira ödüyordu.

2021 yılında MTV: 410 lira ödeyecek.

1301-1600 cc gücünde motora sahip olan araçlar

2019 yılında MTV: 652 lira ödüyordu.

2020 yılında MTV: 730 lira ödüyordu.

2021 yılında MTV: 796 ödeyecek.

01.01.2018

Öncesi Tescili Yapılan Araçlar

7-11 yaş arasında olan 1601-1800 cc gücünde motora sahip olan araçlar

2019 yılında MTV: 1218 lira ödüyordu.

2020 yılında MTV: 1364 lira ödüyordu.

2021 yılında MTV: 1488 lira ödeyecek.

1801-2000 cc gücünde motora sahip olan araçlar

2019 yılında MTV: 1888 lira ödüyordu.

2020 yılında MTV: 2114 lira ödüyordu.

2021 yılında MTV: 2306 lira ödeyecek.

2019 yılında taşıtların değerleri 46.300 TL altındakiler, 81.100 TL’yi aşmayanlar ve 81.100 TL’nin üstündekiler olarak ayrılmaktaydı. Resmi gazete de yayımlanan listede taşıtların değerlerinde de yükselmeler oldu.

1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 51 bin 800 lirayı aşmayanlar, 90 bin 800 lirayı aşmayanlar ve 90 bin 800 lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri asıl anlamıyla aracın vergisiz fiyatı demektir.

01.01.2018

Tarihinden Sonra Tescili Yapılan Araçlar

1-3 yaş arasında olan 0-1300 cc gücünde motora sahip araçlar

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar değeri olan araçlar

2019 yılında MTV: 861 lira ödüyordu.

2020 yılında MTV: 964 lira ödüyordu.

2021 yılında MTV: 1051 lira ödeyecek.

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası değeri olan araçlar

2019 yılında MTV: 946 lira ödüyordu.

2020 yılında MTV: 1059 lira ödüyordu.

2021 yılında MTV: 1155 lira ödeyecek.

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü değeri olan araçlar

2019 MTV: 1033 lira ödüyordu.

2020 MTV: 1156 lira ödüyordu.

2021 MTV: 1261 lira ödeyecek.

01.01.2018

Tarihinden Sonra Tescili Yapılan Araçlar

1-3 yaş arasında olan 1301-1600 cc gücünde motora sahip araçlar

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar değeri olan araçlar

2019 yılında MTV: 1499 lira ödüyordu.

2020 yılında MTV: 1678 lira ödüyordu.

2021 yılında MTV: 1830 lira ödeyecek.

1301-1600 cc gücünde motora sahip olan araçlar

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası değeri olan araçlar

2019 yılındaki MTV'si: 1649 lira ödeniyordu.

2020 yılındaki MTV'si: 1846 lira ödeniyordu.

2021 yılında MTV: 2014 lira ödeyecek.

1301-1600 cc gücünde motora sahip olan araçlar

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü değer taşıyan araçların

2019 yılındaki MTV'si: 1799 lira ödeniyordu.

2020 yılındaki MTV'si: 2014 lira ödeniyordu.

2021 yılında MTV: 2197 lira ödenecek.

01.01.2018

Tarihinden Sonra Tescili Yapılan Araçlar

1-3 yaş arasında olan 1601-1800 cc gücünde motora sahip araçlar

Matrahı 129 bin 800 lira değerindeki araçların

2019 yılında MTV: 2911 lira ödeniyordu.

2020 yılında MTV: 3260 lira ödeniyordu.

2021 yılında MTV: 3557 lira ödenecek.

1601-1800 cc gücünde motora sahip olan araçlar

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü değere sahip olan araçlar

2019 yılında MTV: 3176 lira ödüyordu.

2020 yılında MTV: 3557 lira ödüyordu.

2021 yılında MTV: 3881 lira ödeyecek.

01.01.2018

Tarihinden Sonra Tescili Yapılan Araçlar

1-3 yaş arasında olan 1801-2000 cc motor gücüne sahip olan araçlar

Matrahı 129 bin 800 lira değere sahip olan araçlar

2019 yılındaki MTV'si: 4586 lira ödeniyordu.

2020 yılındaki MTV'si: 5136 lira ödeniyordu.

2021 yılında MTV: 5603 lira ödeyecek.

1801-2000 cc motor gücüne sahip olan araçlar

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü değeri olan araçlar

2019 yılındaki MTV'si: 5003 lira ödeniyordu.

2020 yılındaki MTV'si: 5603 lira ödeniyordu.

2021 yılında MTV: 6113 lira ödenecek.