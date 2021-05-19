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2021 güncel tekel bayii rakı fiyatları

İnsanlar,alkol tüketebilmektedir. Türkiye'de en çok tüketilen alkollerden biri rakıdır. Rakının içerisinde yüksek alkol bulunmaktadır.Türkiye'de tüketimi fazla olan rakının güncel 2021 fiyatları merak edilmektedir. 2021 rakı fiyatları nedir? Bu haberimizde 2021 rakı fiyatlarını sizler için derledik. İşte güncel 2021 rakı fiyatları...

19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:25
2021 güncel tekel bayii rakı fiyatları
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Damıtma yöntemi kullanılarak, genellikle anason tohumuyla tatlandırılarak içilen alkol türüne rakı denir. Alkol oranı yüksek olan rakı,son zamanlarda fiyatı zamlanmıştır ve tüketimi azalmıştır.

Rakı fiyatı vergisi

Normal fiyatların üzerinde uygulanan ÖTV’ye ek olarak ek KDV (% 18) uygulanır. Ortalama olarak, bir şişe rakı fiyatına uygulanan vergi oranı% 75 civarındadır.2021 yılında rakı fiyatları aşağıda yer almaktadır.

2021 rakı fiyatları

  • Yeni Rakı

35 lik Yeni Rakı (Küçük) 92,00 TL

50 lik Yeni Rakı 129,00 TL

70 lik Yeni Rakı (Büyük) 175,00 TL

100 lük Yeni Rakı 249,00 TL

150 lik Yeni Rakı 370,00 TL

35 lik Yeni Rakı Yeni Seri 100,00 TL

50 lik Yeni Rakı Yeni Seri 137,00 TL

70 lik Yeni Rakı Yeni Seri 190,00 TL

100 lük Yeni Rakı Yeni Seri 257,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı 109,00 TL

50 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı 151,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı 210,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ala Serisi 115,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ala Serisi 225,00 TL

35 lik Yeni Rakı Uzun Demleme 119,00 TL

70 lik Yeni Rakı Uzun Demleme 230 TL

  • Tekirdağ rakı

35 lik Tekirdağ Rakısı 96,00 TL

50 lik Tekirdağ Rakısı 136,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı 189,00 TL

100 lük Tekirdağ Rakısı 259,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi 100,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi 196,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi 105,00 TL

50 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi 143,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi 198,00 TL

100 lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi 269,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason 110,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason 215,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara 152,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara 255,00 TL

  • Efe rakı

35 lik Efe Klasik Rakı : 69,50 TL

50 lik Efe Klasik Rakı : 98,50 TL

70 lik Efe Klasik Rakı : 138,50 TL

100 lük Efe Klasik Rakı : 195,50 TL

35 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 80,00 TL

50 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 112,50 TL

70 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 163,90 TL

100 lük Efe Yaş Üzüm Rakı : 219,90 TL

35 lik Efe Gold Rakı : 88,50 TL

50 lik Efe Gold Rakı : 120,00 TL

70 lik Efe Gold Rakı : 168,00 TL

100 lük Efe Gold Rakı : 221,50 TL

35 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 85,50 TL

70 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 165,00 TL

35 lik Efe Tek İmbik Rakı : 88,00 TL

70 lik Efe Tek İmbik Rakı : 169,00 TL

100 lük Efe Tek İmbik Rakı : 229,50 TL

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 95,00 TL

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 179,50 TL

35 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 58,50 TL

70 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 118,90 TL

100 lük Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 165,50 TL

70 lik Efe Rakı Organik : 155,50 TL

70 lik Efe Rakı 5 Yıllık : 300,00 TL

  • Altınbaş rakı

35 lik Altınbaş Rakı : 99,50 TL

70 lik Altınbaş Rakı : 193,00 TL

  • İzmir rakı

35 lik İzmir Rakısı 85,00 TL

50 lik İzmir Rakısı 119,00 TL

70 lik İzmir Rakısı 165,00 TL

100 lük İzmir Rakısı 234,00 TL

35 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm 87,00 TL

50 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm 123,00 TL

70 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm 171,00 TL

100 lük  İzmir Rakısı Yaş Üzüm 239,00 TL

35 lik İzmir Rakısı Göbek 100,00 TL

70 lik İzmir Rakısı Göbek 191,00 TL

70 lik İzmir Herdem Sakızlı 229,00 TL

  • Tayfa rakı

35 lik Tayfa Rakı : 60,50 TL

50 lik Tayfa Rakı : 87,00 TL

70 lik Tayfa Rakı : 118,00 TL

100 lük Tayfa Rakı : 172,50 TL

  • Kulüp Rakı Fiyatları

35 lik Kulüp Rakı : 94,00 TL

70 lik Kulüp Rakı : 175,00 TL

  • Yekta Rakı Fiyatları

35 lik Yekta Rakı : 68,00 TL

70 lik Yekta Rakı : 130,00 TL

100 lük Yekta Rakı : 183,00 TL

  • Mercan Rakı Fiyatları

35 lik Mercan Rakı : 65,00 TL

70 lik Mercan Rakı : 130,00 TL

  • Burgaz Rakı Fiyatları

35 lik Burgaz Rakı : 85,50 TL

50 lik Burgaz Rakı : 116,00 TL

70 lik Burgaz Rakı : 163,00 TL

  • Ata Rakı Fiyatları

35 lik Ata Rakı : 68,00 TL

70 lik Ata Rakı : 131,00 TL

  • Saki Rakı Fiyatı

70 lik Saki Rakı : 148,00 TL

70 lik Saki Rakı Gold Series : 175,00 TL

70 lik Saki Rakı Siyah Üzüm: 210,00 TL

  • Anadolu Boğma Rakı Fiyatları

35 lik Anadolu Boğma Rakı : 84,00 TL

70 lik Anadolu Boğma Rakı : 157,00 TL

 

 


Son Güncelleme: 19.05.2021 17:25
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