İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1 yaralı!
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1...
ÖSYM, 2020 ALES / 2 sonuçlarını erişime açtı! ALES sonuçları sorgulama sayfası soru ve cevapları..
Son Dakika
ÖSYM, 2020 ALES / 2...
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...

2021 güncel bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Asker çağına gelen erkek çocuklar bedelli askerlikten faydalanmak için 2021 yılında bedelli ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretleri konusunda açıklama yaptı.

03 Mart 2021 Çarşamba 03:17
2021 güncel bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Takip Et:

Zaman zaman tartışma konusu olan bedelli askerlik konusu yapılan yasal düzenleme ile birlikte kalıcı hale getirildi. Özellikle çalışan kesimin önünde engel teşkil eden vatan hizmetini artık belirli bir ücret ödedikten sonra askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılıyor.

Yapılan yasal değişiklikle beraber askere gitme konusunda yığılma olmazken Milli Savunma Bakanlığı askere alma konusunda da eli rahatlamış görünüyor.

2021 Bedelli Askerlik Ücreti Kırk Bine Yaklaştı

Türkiye genç nüfusun oldukça yoğun olduğu bir ülke. Genç nüfus iş hayatında önemli bir konuma sahip. Çalışma hayatına atılan gençler hemen askerlik görevini ifa etmek istiyorlar. Yapılan değişikilikle beraber kısa dönem askerlik kalktı. Uzun dönem askerlik altı aya indirildi. Kişinin talep etmesi ve kontenjan müsait olması halinde bedelli askerlik yapabilmesinin önü açıldı.

Her yıl bakanlık tarafından bedelli askerlik ücreti güncelleniyor. 2021 yılında bedelli askerlik ücreti 39 Bin 788 TL Altmış Dört Kuruş olarak belirlendi.



Son Güncelleme: 03.03.2021 03:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bedelli AskerlikücretMilli Savunma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım ve Hayvan Bakanlığından genç çiftçilere destek şartlar nelerdir?
Tarım ve Hayvan Bakanlığından genç çiftçilere destek şartlar nelerdir?
2021 il il trafik sigortası ne kadar, nasıl sorgulanır? 2021 trafik sigortası kılavuzu
2021 il il trafik sigortası ne kadar, nasıl sorgulanır? 2021 trafik sigortası kılavuzu
2021 deprem sigortası yaptırmak zorunlu mu, deprem sigortası yaptırmanın faydaları nelerdir?
2021 deprem sigortası yaptırmak zorunlu mu, deprem sigortası yaptırmanın faydaları nelerdir?
2021 çocuk parası ne kadar, kimler çocuk para alabilir?
2021 çocuk parası ne kadar, kimler çocuk para alabilir?
Çiftçiye yapılan mazot ve gübre destek ödemeleri başladı! 2021 Tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?
Çiftçiye yapılan mazot ve gübre destek ödemeleri başladı! 2021 Tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?
2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2021 polis, öğretmen, hemşire güncel memur maaşları
2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2021 polis, öğretmen, hemşire güncel memur maaşları

Popüler Haberler

Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları ve konusu
Son Sayfa sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tolga Akman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 ÖSYM ALES, YKS, DGS, KPSS, DİB-MBSTS, YDS, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu doğum tarihi
Acemi Anneler dizisindeki Nil karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Hayat karakterini kim canlandırıyor? Cansın Yılmaz kimdir?
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Bebeğin göz rengi tam olarak kaçıncı aya kadar belli olur?
Müge Anlı İkranur Tirsi öldürüldü mü, İkranur Tirsi olayın son gelişmeleri neler?
Hangi bankalar konut kredisi kredi taksitlerini erteliyor?
Okan Bayülgen Muhabbet Kralı yeni bölüm konukları kim? TV100 20 Aralık 2019 Muhabbet Kralı konukları
UMKE görevlisi ve çalışanı nasıl olunur?
Ali Sürmeli EDHO'da hangi rolde oynayacak? Efsane oyuncu Eşkıya kadrosunda!
ŞEY nedir? Şartlı Eğitim Yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey hakkında bilgiler
En kolay kredi kartı veren banka hangisi? 2021 Kolay kredi şartları
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 3 Mart 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Süt parası nasıl çekilir? 2021 Çoçuk süt parası nereden, nasıl alınır?
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.