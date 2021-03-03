2021 güncel bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Zaman zaman tartışma konusu olan bedelli askerlik konusu yapılan yasal düzenleme ile birlikte kalıcı hale getirildi. Özellikle çalışan kesimin önünde engel teşkil eden vatan hizmetini artık belirli bir ücret ödedikten sonra askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılıyor.

2021 Bedelli Askerlik Ücreti Kırk Bine Yaklaştı

Yapılan yasal değişiklikle beraber askere gitme konusunda yığılma olmazkenBakanlığı askere alma konusunda da eli rahatlamış görünüyor.

Türkiye genç nüfusun oldukça yoğun olduğu bir ülke. Genç nüfus iş hayatında önemli bir konuma sahip. Çalışma hayatına atılan gençler hemen askerlik görevini ifa etmek istiyorlar. Yapılan değişikilikle beraber kısa dönem askerlik kalktı. Uzun dönem askerlik altı aya indirildi. Kişinin talep etmesi ve kontenjan müsait olması halinde bedelli askerlik yapabilmesinin önü açıldı.

Her yıl bakanlık tarafından bedelli askerlik ücreti güncelleniyor. 2021 yılında bedelli askerlik ücreti 39 Bin 788 TL Altmış Dört Kuruş olarak belirlendi.