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2021 Güncel AGİ zammı ne kadar oldu?

2021 yılı asgari ücret zammının ardından gözler AGİ zammına çevrildi. Milyonlarca asgari ücretli 2021 güncel AGİ zammı ne kadar oldu sorusunu araştırıyor.

28 Aralık 2020 Pazartesi 20:25
2021 Güncel AGİ zammı ne kadar oldu?
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2021 yılı asgari ücret tutarı belli oldu. Asgari ücrete yapılan zammın ardından gözler AGİ zammına çevrildi. Bilindiği gibi asgari ücrete yapılan zamma göre AGİ ücretlerine de zam yapılıyor. 2021 yılında AGİ ücretinin bekar bir işçi için %12 oranında artması ve 220,73 liradan 241,21 liraya çıkması bekleniyor.

AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte asgari geçim indirimi, GSS primleri ve tazminatlar da değişecek. Ülkemizde 20 milyondan fazla asgari ücretli yer alıyor. Asgari ücretliler yapılacak zamla birlikte değişecek olan ihbar, kıdem, askerlik, doğum borçlanması gibi işlemlerin ücretlerini merak ediyor.

Güncel AGİ ücretleri şu şekilde;

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ nedir?

AGİ tam adıyla asgari geçim indirimi asgari ücrete çalışan vatandaşlardan alınan vergilerin belli bir oranda maaşlarına geri eklenmesi anlamına gelir. 2007 yılından önce asgari ücretliler yaptıkları harcamaları ait fişleri vergi dairelerine veriyor ve yapılan değerlendirme sonucu vergi iadesi alıyor. AGİ ile bu sistem rafa kalktı ve AGİ sistemiyle asgari ücretli vatandaşların maaşlarına evli, kaç çocuk sahibi olduklarına göre vergi iadesi yapılıyor. AGİ asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranında uygulanmaktadır.



Son Güncelleme: 28.12.2020 20:25
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Anahtar Kelimeler:
AGİAsgari ücret2021
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