2021 evli, bekar, eşi çalışmayan, 1, 2, 3, 4, 5, çocuklu, çocuksuz, eşi çalışan zamlı AGİ tablosu!

Asgari ücret zammının açıklanması sonrasında pek çok sigortalı çalışan vatandaş 2021 zamlı AGİ tablosunu araştırmaya başladı. Evliden bekara, eşi çalışandan çalışmayana, çocuğu olandan olmayana neredeyse tüm vatandaşları kapsayan AGİ tablosu merak ediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından basın toplantısında açıklanan asgari ücret zammı sonrasında belirlenen AGİ tablosu vatandaşlara duyuruldu.

Zamlı AGİ ücretleri ve 2021 zamlı asgari ücret tablosu

2021 asgari ücret, vergi, SGK prim kesintileri tablosu

2021 yılı brüt asgari ücret: 3.577 TL

2021 yılı net asgari ücret: 2.825 TL

2021 yılı asgari vergi kesintisi: 456 TL

2021 yılı asgari ücret SGK prim kesintisi: 500 TL

2021 yılı işsizlik sigortası, fon kesintisi: 35 TL

2021 yılı damga vergisi kesintisi: 27 TL

AGİ ödeme tablosu evli, bekar, eşi çalışan, eşi çalışmayan, 1, 2, 3, 4 çocuklu aileler

2021 AGİ Bekar çalışanlar için: 268 TL

2021 AGİ Evli olan eşi çalışmayan çalışanlar için: 321 TL

2021 AGİ Evli olan eşi çalışan çalışanlar için: 268 TL

Türkiye İş Sendikası, TİSK ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu bugün itibari ile yeni asgari ücreti açıkladı. Yapılan açıklamalar sonrasında yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı belirlenirken aynı zamanda AGİ tabloları da duyuruldu. Bakan Selçuk açıklamalarında 2021 yıl asgari ücretinin %21,5’lik bir zam ile 2.324 TL’den 2.825 TL’ye çıkarıldığını açıklarken AGİ Tablosunu da vatandaşlara duyurdu.

Eşi çalışmayan çocuklu aileler için AGİ tablosu 2021

2021 AGİ Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan çalışanlar için: 362 TL

2021 AGİ Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan çalışanlar için: 402 TL

2021 AGİ Eşi çalışmayan ve üç veya daha fazla çocuğu olan çalışanlar için: 456 TL

Eşi çalışan çocuklu aileler için AGİ tablosu 2021

2021 AGİ Eşi çalışan ve bir çocuğu olan çalışanlar için: 308 TL

2021 AGİ Eşi çalışan ve iki çocuğu olan çalışanlar için: 348 TL

2021 AGİ Eşi çalışan ve üç çocuğu sgkbulteni.com çalışanlar için: 402 TL

2021 AGİ Eşi çalışan ve dört çocuğu olan çalışanlar için: 429 TL

2021 AGİ Eşi çalışan ve beş çocuğu olan çalışanlar için: 456 TL

2021 AGİ asgari geçim indirimleri ödemeleri ne zaman başlayacak?

Çalışan vatandaşlar için uygulanacak AGİ asgari ücret ödemeleri 2021 yılı Ocak ayı maaşları ile birlikte ödenmeye başlayacak. Zamlı asgari ücretler ve AGİ ödemeleri 2021 yılı sonuna kadar ödenecek ve 2021 yılı sonunda oluşturulan Asgari Ücret belirleme komisyonu sonrasında değişen tutarlar 2022 yılı için kararlaştırılacak.