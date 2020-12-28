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2021 Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

2021 yılına girmeye az bir süre kalan birçok kişi ilgilendiren evde bakım maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 16:35
2021 Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
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Evde bakım maaşına yapılması beklenen zam oranı birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Çok sayıda yurttaşın aldığı evde bakım maaşı yeni yılın gelmesiyle birlikte belli olacak.

2021 yılında evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Evde bakım maaşından yararlanan birçok yurttaşın alacağı ödemelerin zam oranları memur maaşlarına yapılan zam oranına bakılarak yapılıyor. Bu neden 2021 yılına ait evde bakım maaşını zam oranı daha belirlenmedi.

Evde bakım maaşında yapılması beklenen zam oranı yeni yıla girdikten sonra Ocak ayını ilk haftası açıklanacak. TÜİK’in 3 Ocak’ta açıklayacağı enflasyon oranları ile memur maaşında yapılacak zam oranı netleşecek. Bunun sonrasında 2021 yılında evde bakım maaşının zam oranları böylece belirlenmiş olacak.



Son Güncelleme: 28.12.2020 16:35
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Anahtar Kelimeler:
Evde Bakım MaaşıTÜİK
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