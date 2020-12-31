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2021 engelli maaşı ne kadar oldu, ne kadar zam geldi?

2021 yılında asgari ücrette yaşanan zam sonrasında gözler engelli aylığında yaşanacak olan artışa çevrildi. Engelli aylığı alan kişiler 2021 yılında aylıklarında ne kadar artış olacağını merak etmeye başladı. Yeni yılla beraber aylık maaşlarında yaşanacak olan zam miktarı araştırılmaya başlandı.

31 Aralık 2020 Perşembe 18:07
2021 engelli maaşı ne kadar oldu, ne kadar zam geldi?
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Asgari ücretin açıklanmasının ardından 2021 yılında engelli bireylerin ücretlerinin artırılmasına ilişkin araştırmalar başladı ve halen devam ediyor. Milyonlarca insanın merakla beklediği asgari ücret 2021 yılında 2.825,90 TL olarak belirlendi. Bu zammın ardından engelli bireyler maaşlarında artışın yaşanıp yaşanmayacağını merak etmeye başladı.

Son bilgilere göre asgari ücret artışının ardından 2021 yılında maluliyet maaşındaki artış araştırılıyor. 2021 yılında geçerli olacak milyonlarca vatandaşı etkileyen net asgari ücret 28 Aralık 2020’de belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklamasının ardından 2021'de engelli maaşının ne kadar artış göstereceği merak konusu oldu. 2021 yılı için asgari ücret bir önceki yıla göre 500 lira artarken, yüzde 21,56 arttı ve net ücret 2.825,90 TL oldu.

2022 sayılı Yasası ile yaşlı, muhtaç, engelli veya engelli olduğu tespit edilenler için engellilik aylığının nasıl belirleneceği merak konusu oldu. Engellilik aylığı başvurusu koşulları ve nereye başvurulur? Ocak 2021 Maluliyet Aylığı ne zaman verilecek? Gibi sorular gündemde yer almaya devam ediyor.

2021 engelli aylığı ne kadar?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sunulan engellilere yönelik bir hizmet olan 2021 maaş takvimi incelendi. Ocak 2021'de engelli aylığının ödenip ödenmeyeceğini merak eden vatandaşlar, engelli aylığının ne zaman ve ne kadar artacağını merak ediyor. 2022'den itibaren engellilik aylığı. Aynı zamanda evde yaşlılara bakan kişilere de hak tanınmıştır.

2021 Ocak ayından itibaren engelli aylığı zamlı olarak hesaplara ödenecek. Engelli maaş zammı 2021'de ne zaman belirlenecek sorusunun yanıtı gün içerisinde verildi. Yapılan açıklamanın sonrasında;

%40 ila 69 engelli vatandaşların, alacağı miktar 537 TL’den 657 TL’ye yükseldi

%70 ve üzeri engelli vatandaşların alacağı miktar 854 TL’den  1024 TL’ye yükseldi.

2021 ocak ayı engelli aylığı ne zaman hesaba yatacak?

2022 sayılı Kanun ile birlikte, engellilik aylığı almaya hak kazanan kişiler, 2021 Ocak ayında engelli maaşı ücretlerinin ne zaman hesaba yatacağını merak etmeye başladı. Engelli aylığı alan kişiler, aylıklarını düzenli olarak her ay hesaplarında bulurlar. Engelli aylığının verilme zamanlaması, engelli aylığı alan kişinin doğum tarihinin son rakamına bağlıdır. Öneğin, 0-5 arası kişiler için bir engelli aylığı, her ayın 5'inde hesabınıza yatırılacaktır. Bu nedenle, Ocak 2021 engelli maaşlarının ödenip ödenmediğini öğrenmek için aşağıdaki listeyi kontrol ediniz.

 

Doğum tarihinin son 0-5'i olan kişiler için her ayın 5. günü.

Doğum tarihlerinin son rakamı 1-6 olanlar için her ayın 6. günü.

Doğum tarihinin son basamağı 2-7 olan kişiler için her ayın 7. günü.

Doğum tarihi 3-8 olan kişiler için her ayın 8. günü.

Son doğum tarihi 4-9 olan kişiler için her ayın 9. günü.

2021 engelli aylığı nereye yatacak?

Engelli maaşlarının birikmesini ve kalabalıklaşmasını önlemek için ücretlerin ödendiği günler farklı günlere yayılmıştır. Bahsi geçen engelli aylığı takvimi sayesinde engelli maaşı alacak kişiler, 2021 yılında engellilik aylığı ödemesi için PTT'den çekilebilecek. Son doğum tarihine göre. %40'ın üzerinde engelli bireylerin alabileceği engelli aylığı başvurusunda bulunmak isteyenler, engelli aylığı için başvuru koşullarını inceliyor. %40'ın üzerinde bir engelliliğe ek olarak, toplam net hane geliri belirli bir miktarın altında kalmalıdır. Engelli aylığı almak isteyenler için koşullar ve diğer detaylar aşağıdadır.

2021 engelli aylığı ne kadar?

2021 engelli maaşı, asgari ücretteki son artıştan sonra arttı. Engellilerin ücreti, engellilik yüzdesine göre değişmektedir. 40-69 orana sahip olan engelli vatandaşlar 509 TL’den 536TL’ye, %70'in üzerinde bir orana sahip olan engelli kişiler 763 TL’den 804 TL’ye yükseldi. Ocak 2021 engelli aylığının ne kadar olduğunu merak edenler için açıklama gün içerisinde yapıldı.

Engelli maaşları alma şartları

Engelli aylığı alma koşullarını soranlar, derhal engellilik aylığı başvurusu koşullarını kontrol etmeye başladı. Engelli aylığı başvurusu için gerekli koşullar aşağıda listelenmiştir. Bu koşulları sağlayan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından engelli aylığı almaya hak kazanacaklardır.

Sağlık kurulu raporuna göre yetkili bir hastaneden alınan, "engelli" (engellilik oranı %40-%69) ve başka bir kişinin yardımı olmadan yaşayamayan engelliler (engellilik oranı %70 ve üzeri) raporuna göre,

Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olmayan,

Sosyal güvenlik kurumundan herhangi bir ad altında herhangi bir gelir veya aylık hakkı almayanlar,

Nafaka bağlanmayan veya bağlanması imkânsız olan,

Mahkeme kararına bağlı veya doğrudan olarak sabit bir gelirlerinin olmaması,

Kanunla belirlenen yoksulluk sınırının altındaki kişiler dahil olmak üzere her tür gelirin toplamının aylık ortalaması olan kişiler,

Bu koşullara sahip olan ve yasal olarak 18 yaş ve üstü engelli bir akrabası olan kişiler,



Son Güncelleme: 31.12.2020 18:07
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Anahtar Kelimeler:
2021EngelliMaaşı
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